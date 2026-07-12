Pitbull zaśpiewał „Wonderwall” Oasis podczas koncertu w Londynie. Publiczność oszalała

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Pitbull zaskoczył fanów podczas koncertu na festiwalu BST Hyde Park w Londynie. Artysta wykonał kultowy utwór „Wonderwall” zespołu Oasis, który w ostatnich tygodniach stał się nieoficjalnym hymnem reprezentacji Anglii na mistrzostwach świata. Występ odbył się podczas rekordowego koncertu, na którym ustanowiono również nowy Rekord Guinnessa.

Pitbull oddał hołd reprezentacji Anglii

Podczas koncertu w Hyde Parku Pitbull zwrócił się do publiczności, wyjaśniając, że chciał w wyjątkowy sposób uhonorować angielskich kibiców.

– Pomyślałem, jaki będzie najlepszy sposób, by okazać wam szacunek. Dobry przyjaciel powiedział mi, że powinienem wykonać tę piosenkę. Więc zamiast tylko o tym mówić, po prostu to zróbmy – powiedział artysta przed rozpoczęciem utworu.

Wykonanie „Wonderwall” spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem tysięcy fanów zgromadzonych pod sceną.

„Wonderwall” stał się hymnem mundialu

Piosenka Oasis przeżywa obecnie drugą młodość za sprawą reprezentacji Anglii. Piłkarze regularnie świętują zwycięstwa, śpiewając „Wonderwall” razem z kibicami po zakończonych spotkaniach.

Utwór rozbrzmiewał już po meczach z Chorwacją, Panamą, Demokratyczną Republiką Konga, Meksykiem i Norwegią. Popularność piosenki przełożyła się również na znaczący wzrost liczby odtworzeń w serwisach streamingowych.

Rekord Guinnessa podczas koncertu Pitbulla

Koncert na BST Hyde Park przeszedł do historii nie tylko dzięki wykonaniu przeboju Oasis. Podczas wydarzenia ustanowiono nowy Rekord Guinnessa za największe zgromadzenie osób ubranych jak Pitbull.

Ponad 22 tysiące fanów pojawiło się w charakterystycznych łysych czepkach, okularach przeciwsłonecznych i eleganckich garniturach, nawiązując do scenicznego wizerunku artysty.

Na scenie pojawiła się także Kesha

Jedną z największych atrakcji koncertu był również wspólny występ Pitbulla i Keshy. Artyści po raz pierwszy od 13 lat wykonali razem światowy hit „Timber”, czym wywołali ogromny entuzjazm publiczności.

Całe wydarzenie zgromadziło blisko 70 tysięcy widzów i było jednym z największych koncertów tegorocznej edycji BST Hyde Park.