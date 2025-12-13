CGM

Pink Floyd wydaje jubileuszową edycję „Wish You Were Here” – 50 lat po prem

„Wish You Were Here” - nowe spojrzenie na klasyk Pink Floyd

2025.12.13

opublikował:

Pink Floyd wydaje jubileuszową edycję „Wish You Were Here” – 50 lat po prem

Z okazji 50. rocznicy premiery legendarnego albumu „Wish You Were Here”, zespół Pink Floyd prezentuje wyjątkową, jubileuszową edycję swojego ósmego albumu studyjnego. Nowe wydanie pozwala fanom odkryć klasyk na nowo dzięki rzadkim nagraniom, alternatywnym wersjom oraz specjalnie przygotowanemu miksowi.

„Wish You Were Here” – nowe spojrzenie na klasyk Pink Floyd

Jubileuszowa edycja zawiera aż sześć wcześniej niepublikowanych wersji i nagrań demo, które ukazują album w świeżym świetle. Album dostępny jest w formatach: 3 LP, 2 CD, Blu-Ray, edycja digitalowa oraz ekskluzywny Deluxe Box Set. Wersja cyfrowa oferuje nowy miks w Dolby Atmos przygotowany przez Jamesa Guthrie’ego, współpracującego z zespołem od czasów „The Wall”.

Dodatkowo w wydaniu cyfrowym znalazło się 25 bonusowych utworów – dziewięć nagrań studyjnych oraz szesnaście koncertowych z występu Pink Floyd w Los Angeles Sports Arena w 1975 roku, po raz pierwszy oficjalnie wydanych. Materiał koncertowy został zremasterowany przez Stevena Wilsona.

Blu-Ray i Deluxe Box Set – unikatowa zawartość

Wersja Blu-Ray zawiera oryginalny album, bonusy audio, nagrania koncertowe oraz filmy wyświetlane podczas trasy koncertowej z 1975 roku, w tym krótkometrażowy film Storma Thorgersona. Deluxe Box Set dodatkowo oferuje: przezroczyste winyle, replikę japońskiego singla „Have a Cigar / Welcome to the Machine”, książkę z niepublikowanymi zdjęciami, plakat oraz komiksowy program trasy.

Ikoniczne utwory i tematy albumu

Album zawiera takie klasyki jak:

  • „Shine On You Crazy Diamond” – muzyczna elegia dla Syda Barretta

  • „Welcome To The Machine” – hipnotyzujący utwór o przemysłowej stronie muzyki

  • „Have a Cigar” – z kultową frazą „Oh by the way, which one’s Pink?”

  • „Wish You Were Here” – tytułowa kompozycja, jedna z najbardziej rozpoznawalnych w historii muzyki

Tematy albumu obejmują nieobecność, izolację, przemijanie i krytykę przemysłu muzycznego, co odzwierciedla także ikoniczna okładka autorstwa Storma Thorgersona i Aubreya „Po” Powella.

„Wish You Were Here” – album ponadczasowy

Album od lat znajduje się na listach najlepszych płyt wszech czasów, zdobywając wielokrotną platynę i pierwsze miejsca list przebojów po obu stronach Atlantyku. Jubileuszowe wydanie pozwala zarówno fanom, jak i nowym słuchaczom głębiej zanurzyć się w ponadczasową muzykę Pink Floyd.

Tracklista wybranych wydań

CD 1: Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-5), Welcome to the Machine, Have a Cigar, Wish You Were Here, Shine On You Crazy Diamond (Pts. 6-9), Wine Glasses, Have a Cigar (Alternate Version), Wish You Were Here (featuring Stéphane Grappelli)

CD 2 (bonus): Shine On You Crazy Diamond (Early Instrumental Version, Rough Mix), The Machine Song (Roger’s Demo), The Machine Song (Demo #2, Revisited), Wish You Were Here (Take 1), Wish You Were Here (Pedal Steel Instrumental Mix), Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-9, New Stereo Mix)

Blu-Ray: oryginalny album, bonusy audio, nagrania koncertowe z Los Angeles Sports Arena 1975, filmy z trasy koncertowej i krótkometrażowy film Storma Thorgersona

Tagi


Popularne newsy

Żabson i Wiz Khalifa prezentują „Klasyk” – numer trafił wreszcie do sieci
NEWS

Żabson i Wiz Khalifa prezentują „Klasyk” – numer trafił wreszcie do sieci

Opener ogłasza kolejną gwiazdę przyszłorocznej edycji
NEWS

Opener ogłasza kolejną gwiazdę przyszłorocznej edycji

Spadkobiercy majątku Notoriousa B.I.G. dementują zarzuty, że Diddy zapłacił za pogrzeb przyjaciela jego pieniędzmi
NEWS

Spadkobiercy majątku Notoriousa B.I.G. dementują zarzuty, że Diddy zapłacił za pogrzeb przyjaciela jego pieniędzmi

Dziś premiera nowego albumu O.S.T.R. – do sieci trafił nowy teledysk rapera
NEWS

Dziś premiera nowego albumu O.S.T.R. – do sieci trafił nowy teledysk rapera

Gadżety z projektu Północ-Południe Quebo i kanapa z okładki płyty „Eklektyka” do kupienia w rekwizytorni Props Janka Hernika
NEWS

Gadżety z projektu Północ-Południe Quebo i kanapa z okładki płyty „Eklektyka” do kupienia w rekwizytorni Props Janka Hernika

Doda w swoim stylu komentuje decyzję TVP w sprawie udziału Polski w Eurowizji
NEWS

Doda w swoim stylu komentuje decyzję TVP w sprawie udziału Polski w Eurowizji

Videomaker Diddy’ego wyjaśnia, jak 50 Cent i Netflix zdobyli prywatne materiały video rapera
NEWS

Videomaker Diddy’ego wyjaśnia, jak 50 Cent i Netflix zdobyli prywatne materiały video rapera

Polecane

CGM
Gwen Stefani krytykowana za promocję „antyaborcyjnej” aplikacji modlitewnej

Gwen Stefani krytykowana za promocję „antyaborcyjnej” aplikacji modlit ...

Frontmanka No Doubt wzięła udział w kampanii promującej aplikację Hallow

4 godziny temu

CGM
Wiceprezydent JD Vance włącza się w konflikt Nicki Minaj i Cardi B

Wiceprezydent JD Vance włącza się w konflikt Nicki Minaj i Cardi B

Spór między Nicki Minaj a Cardi B trwa od la

4 godziny temu

CGM
Bedoes komentuje współpracę Żabsona z Wizem Khalifą: „To historyczne. Bardzo mnie to motywuje”

Bedoes komentuje współpracę Żabsona z Wizem Khalifą: „To historyczne. ...

"Żabson z Opoczna nagrał z Wiz Khalifą"

4 godziny temu

CGM
Bracia Kacperczyk i Vito Bambino prezentują wspólny utwór „MAM TALENT”

Bracia Kacperczyk i Vito Bambino prezentują wspólny utwór „MAM TALENT”

Autentyczność zamiast pozorów

4 godziny temu

CGM
Nowy dokument pokazuje moment załamania Taylor Swift po ataku nożownika w Southport

Nowy dokument pokazuje moment załamania Taylor Swift po ataku nożownik ...

Tragiczny atak podczas warsztatów tanecznych

4 godziny temu

CGM
Lenny Kravitz jako czarny charakter w nowej grze Jamesie Bondzie

Lenny Kravitz jako czarny charakter w nowej grze Jamesie Bondzie

Muzyk oficjalnie dołącza do uniwersum Jamesa Bonda

4 godziny temu