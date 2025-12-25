CGM

Pink Floyd udostępnili teledysk do „Wish You Were Here” 50 lat po premierze utworu

Wizualna podróż przez czas i przestrzeń

2025.12.25

opublikował:

Pink Floyd udostępnili teledysk do „Wish You Were Here” 50 lat po premierze utworu

Z okazji 50. rocznicy wydania albumu „Wish You Were Here”, zespół Pink Floyd opublikował oficjalny teledysk do tytułowego utworu. Wydanie i nowe materiały wideo są częścią obchodów jubileuszowych klasycznego albumu z 1975 roku, który w tym roku zdobył Christmas Number One na brytyjskiej liście przebojów.

Nowy teledysk – wizualna podróż przez czas i przestrzeń

W teledysku poza psychodelicznymi animacjami, znalazły się również intymne ujęcia zespołu w studiu oraz w metrze.

Sukces reedycji albumu

Reedycja „Wish You Were Here” pojawiła się w nowych edycjach cyfrowych i fizycznych, a już 19 grudnia album zajął 1. miejsce Official Albums Chart, co czyni Pink Floyd artystą z najdłuższym okresem między pierwszym a ostatnim albumem numer jeden – ponad 50 lat (2620 tygodni). To drugi numer jeden zespołu w tym roku, po reedycji koncertowego albumu „Pink Floyd At Pompeii – MCMLXXII”.

Dodatkowe inicjatywy jubileuszowe

Z okazji reedycji albumu zespół uruchomił pop-up stores w Wielkiej Brytanii, Europie i USA, sprzedając również ekskluzywną edycję fanzinu Brain Damage.

