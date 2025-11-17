Per Gessle i Lena Philipsson wydają nowy singiel „Bad Blood”

Per Gessle, znany z zespołu Roxette, połączył siły z koncertową partnerką, Leną Philipsson, aby stworzyć nowy utwór zatytułowany Bad Blood. Singiel powstał w trakcie zawirowań tegorocznej trasy Roxette, gdy Gessle wracał do domu do Tylösand, przywożąc ze sobą inspiracje i energię życia w trasie.

Tworzenie singla i współpraca artystów

Per Gessle wraz ze współproducentem Alekiem Shieldem wykorzystali swoje doświadczenia z trasy, aby napisać nową piosenkę. Artysta postanowił uczynić z niej duet z Leną Philipsson, która jest nie tylko jego partnerką sceniczną, ale także wyjątkową wokalistką.

„Zainspirowany tym wszystkim napisałem razem z Aleksem Shieldem nową piosenkę i po prostu musiałem stworzyć z niej duet z Leną. Oto więc mamy Bad Blood – nowe rozdanie tuż przed rozpoczęciem sezonu świątecznego. Uwielbiam ten groove z gitarami na pierwszym planie i klimatem w stylu Stonesów. Mam nadzieję, że Wam też się spodoba!” – mówi Per Gessle.

Trasa Roxette i reakcje fanów

Trasa Roxette rozpoczęła się w lutym 2025 roku w Kapsztadzie. Latem duet odwiedził Europę, dając fanom wyjątkową okazję do ponownego przeżycia muzyki zespołu. Koncerty spotkały się z entuzjastycznym odbiorem zarówno krytyków, jak i publiczności, uznawane za jedne z najlepszych występów Roxette w historii.

Listopad i grudzień to kolejne występy w Europie, które zakończą się koncertem w norweskim Trondheim 13 grudnia 2025 roku.