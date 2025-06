Peja „kocha rap ze Stanów”, ale „Amerykkkę niekoniecznie”

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Coraz gorętsza sytuacja na Bliskim Wschodzie. Obok wojny Izraela z Palestyną rozgrywa się konflikt izraelsko-irański. W nocy do akcji wkroczyły Stany Zjednoczone, które na polecenie Donalda Trumpa zaatakowały Iran.

Oficjalne zaangażowanie się USA w konflikt na Bliskim Wschodzie może doprowadzić do destabilizacji Bliskiego Wschodu na wielką skalę. Póki co Iran zapowiada odwet. Jeśli faktycznie tak się stanie, to eksperci spodziewają się kolejnych ruchów ze strony Stanów Zjednoczonych, a to będzie już oznaczało pełnowymiarowy konflikt.

„Kocham rap ze Stanów, niekoniecznie Amerykkkę”

W trwającym od lat sporze izraelsko-palestyńskim Peja otwarcie sympatyzował ze stroną palestyńską. Teraz artysta podkreśla, że „nigdy nie uznał państwowości tzw. Izraela”, a także krytykuje Stany Zjednoczone.

– Kocham rap ze Stanów, niekoniecznie Amerykkkę – napisał na fanpage’u Peja.