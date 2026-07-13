Patricia Kazadi wraca z nowym singlem „na wietrze”. To najbardziej osobisty utwór w jej karierze

Patricia Kazadi zaprezentowała premierowy singiel „na wietrze”, otwierając nowy rozdział swojej muzycznej kariery. Artystka, znana także z działalności telewizyjnej, wraca z niezwykle osobistą kompozycją, w której opowiada o stracie, przemijaniu i odnajdywaniu wewnętrznego spokoju.

Patricia Kazadi stawia na szczere emocje

Choć Patricia Kazadi od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osobowości telewizyjnych w Polsce, podkreśla, że jej największą pasją pozostaje muzyka.

Na swoim koncie ma cztery albumy studyjne i setki koncertów w kraju oraz za granicą. Współpracowała między innymi z Edytą Górniak, Kayah oraz francuskim wokalistą Mattem Pokorą.

O czym opowiada singiel „na wietrze”?

Nowa piosenka porusza temat przemijania oraz świadomości, że nie zawsze mamy czas, by powiedzieć bliskim wszystko, co chcielibyśmy przekazać.

Kazadi opisuje emocje związane z utratą ważnej osoby, ale jednocześnie pokazuje proces godzenia się z bólem i odnajdywania siły do dalszego życia.

To opowieść o akceptacji, wspomnieniach i przekonaniu, że nawet najtrudniejsze doświadczenia z czasem stają się częścią naszej historii.

Najbardziej osobisty utwór w dorobku artystki

Przełomowym momentem piosenki jest wers: „nie boli tak jak wcześniej, polubiłam tę piosenkę”.

Jak podkreśla Patricia Kazadi, utwór jest symbolem zamknięcia pewnego etapu i dowodem na to, że z czasem nawet bolesne wspomnienia mogą przynieść ukojenie zamiast cierpienia.

Nowy rozdział w karierze Patricii Kazadi

Premiera singla zbiegła się z intensywnym okresem w życiu artystki. Oprócz pracy przy programach telewizyjnych Kazadi w ostatnim czasie mierzyła się również z trudnymi doświadczeniami w życiu prywatnym.

Mimo to podkreśla, że „na wietrze” jest przede wszystkim muzycznym rozliczeniem z przeszłością i początkiem nowego etapu twórczości.