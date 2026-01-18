Para odsprzedawała bilety na koncerty Eda Sheerana. Teraz muszą zwrócić trzy miliony funtów, lub czeka ich odsiadka

fot. mat. pras.

Para odpowiedzialna za handel biletami koncertowymi została zobowiązana do zwrotu 3 milionów funtów w ciągu trzech miesięcy, w przeciwnym razie grozi im więzienie. Maria Chenery-Woods i Mark Woods zarobili prawie 10 milionów funtów na oszustwach związanych z odsprzedażą wejściówek na koncerty Ed Sheerana i innych gwiazd.

Jak działała oszukańcza firma TQ Tickets?

Chenery-Woods i Woods prowadzili firmę TQ Tickets Limited, wykorzystując ponad 100 fałszywych tożsamości do zakupu biletów od oficjalnych sprzedawców, takich jak Ticketmaster, Eventim czy SEE Tickets, a następnie sprzedawali je z ogromnym przebiciem na stronach typu Viagogo, Seatwave, Stubhub i Getmein.

Łączna wartość sprzedanych biletów wyniosła 6,5 miliona funtów w latach 2015–2017, nie wliczając niewykorzystanych biletów znalezionych przez inspektorów handlu w biurach w Norfolk.

Kary i zwrot pieniędzy

Maria Chenery-Woods musi oddać 995 279 funtów w ciągu kilku tygodni, w przeciwnym razie czeka ją dodatkowe 4 lata więzienia.

Mark Woods musi zwrócić 2 miliony funtów do kwietnia 2026 roku, grozi mu 7 lat i 6 miesięcy więzienia.

Chenery-Woods została już skazana na 4 lata więzienia w maju 2024 roku, a Woods otrzymał 2 lata w zawieszeniu, 250 godzin prac społecznych i elektroniczną kuratelę nocną przez 4 miesiące.

Nowe przepisy przeciwko odsprzedaży biletów

Rząd Wielkiej Brytanii zapowiedział w 2025 roku wprowadzenie limitu cenowego dla odsprzedaży biletów na koncerty, sport i wydarzenia teatralne. Sprzedaż po zawyżonych cenach będzie nielegalna, co średnio obniży koszt biletów o 37 funtów i pozwoli fanom zaoszczędzić 112 milionów funtów rocznie.

Minister kultury Lisa Nandy podkreśliła, że nowe regulacje umożliwią legalną odsprzedaż biletów jedynie po cenie nominalnej, chroniąc fanów przed nadmiernymi opłatami.