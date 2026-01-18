CGM

Para odsprzedawała bilety na koncerty Eda Sheerana. Teraz muszą zwrócić trzy miliony funtów, lub czeka ich odsiadka

Łączna wartość sprzedanych biletów wyniosła 6,5 miliona funtów

2026.01.18

fot. mat. pras.

Para odpowiedzialna za handel biletami koncertowymi została zobowiązana do zwrotu 3 milionów funtów w ciągu trzech miesięcy, w przeciwnym razie grozi im więzienie. Maria Chenery-Woods i Mark Woods zarobili prawie 10 milionów funtów na oszustwach związanych z odsprzedażą wejściówek na koncerty Ed Sheerana i innych gwiazd.

Jak działała oszukańcza firma TQ Tickets?

Chenery-Woods i Woods prowadzili firmę TQ Tickets Limited, wykorzystując ponad 100 fałszywych tożsamości do zakupu biletów od oficjalnych sprzedawców, takich jak Ticketmaster, Eventim czy SEE Tickets, a następnie sprzedawali je z ogromnym przebiciem na stronach typu Viagogo, Seatwave, Stubhub i Getmein.

Łączna wartość sprzedanych biletów wyniosła 6,5 miliona funtów w latach 2015–2017, nie wliczając niewykorzystanych biletów znalezionych przez inspektorów handlu w biurach w Norfolk.

Kary i zwrot pieniędzy

  • Maria Chenery-Woods musi oddać 995 279 funtów w ciągu kilku tygodni, w przeciwnym razie czeka ją dodatkowe 4 lata więzienia.

  • Mark Woods musi zwrócić 2 miliony funtów do kwietnia 2026 roku, grozi mu 7 lat i 6 miesięcy więzienia.

Chenery-Woods została już skazana na 4 lata więzienia w maju 2024 roku, a Woods otrzymał 2 lata w zawieszeniu, 250 godzin prac społecznych i elektroniczną kuratelę nocną przez 4 miesiące.

Nowe przepisy przeciwko odsprzedaży biletów

Rząd Wielkiej Brytanii zapowiedział w 2025 roku wprowadzenie limitu cenowego dla odsprzedaży biletów na koncerty, sport i wydarzenia teatralne. Sprzedaż po zawyżonych cenach będzie nielegalna, co średnio obniży koszt biletów o 37 funtów i pozwoli fanom zaoszczędzić 112 milionów funtów rocznie.

Minister kultury Lisa Nandy podkreśliła, że nowe regulacje umożliwią legalną odsprzedaż biletów jedynie po cenie nominalnej, chroniąc fanów przed nadmiernymi opłatami.

