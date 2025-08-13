Pamiętacie nielegalnie nakręcony teledysk Katy Perry w Hiszpanii? Artystkę właśnie ukarano grzywną

Szukaj
2025.08.13

Katy Perry ukarana grzywną za „nieautoryzowane” nagrania teledysku

Katy Perry została ukarana grzywną w wysokości ponad 5 000 funtów za kręcenie teledysku w chronionym obszarze Hiszpanii bez wymaganych zezwoleń.

W lipcu 2024 roku piosenkarka wraz z ekipą nagraniową realizowała teledysk do utworu „Lifetimes” w Ses Salines Natural Park na Balearach. Fragmenty nagrań ujawniły, że część scen powstała na wydmie S’Espalmador – obszarze o szczególnej ochronie przyrody, na który wstęp jest zakazany w celu ochrony wrażliwych siedlisk i fauny.

Reakcja władz i dochodzenie

Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Środowiska Naturalnego Balearów poinformowało, że produkcja nie uzyskała oficjalnej zgody na filmowanie. W oświadczeniu podkreślono, że „autoryzacja Regionalnego Ministerstwa” była wymagana, a jej brak stanowi naruszenie przepisów.

Zespół Perry utrzymuje jednak, że lokalna firma produkcyjna zapewniała ich o posiadaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń. Według oświadczenia wytwórni Capitol, ekipa otrzymała ustną zgodę na filmowanie 27 lipca, mimo że jeden z dokumentów był jeszcze w trakcie przetwarzania.

Grzywna i brak dalszych konsekwencji

Jak podaje Majorca Daily Bulletin, kara finansowa wyniosła 6 001 euro (ok. 5 197 funtów) i została już uregulowana. Władze zakwalifikowały wykroczenie jako „poważne”, ale nie stwierdzono trwałych szkód w środowisku, dlatego nie będzie dodatkowych sankcji.

„Lifetimes” – nowy album i trasa koncertowa

„Lifetimes” jest singlem z najnowszego albumu Perry „143”. Obecnie Katy Perry koncertuje w ramach „Lifetimes Tour”, która zyskała rozgłos m.in. przez problemy techniczne, omdlenia fanów na scenie i podzielone opinie na temat choreografii. W październiku piosenkarka odwiedzi Wielką Brytanię, a z każdego biletu przekaże 1 funta na Music Venue Trust – fundusz wspierający lokalne sceny muzyczne.

 

