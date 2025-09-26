Ozzy Osbourne przed śmiercią połączył siły z Judas Priest. Wspólny singiel trafił do fanów

fot. mat. pras.

Kiedy na początku lipca w Birmingham odbyło się „Back To The Beginning” – pożegnalny koncert Ozzy’ego Osbourne’a i Black Sabbath, Judas Priest pojawili się na tej imprezie, wykonując cover nieśmiertelnego „War Pigs”. Teraz doczekaliśmy się studyjnej wersji tego utworu, w której obok Roba Halforda słyszymy Ozzy’ego.

Całkowity dochód z singla zostanie przekazany na cele charytatywne. Halford opowiedział o piosence Jackie Kajzer, gospodyni programu radiowego „Full Metal Jacket”.

„Jestem tak wdzięczny i szczęśliwy, że mogłem to zrobić”

– Przyjaźniliśmy się od zawsze. To był piękny moment, kiedy Sharon podeszła do mnie, mówiąc: „Uwielbiam twoją wersję 'War Pigs’. Czy jest sposób, żebyśmy mogli namówić Ozzy’ego?”. Odpowiedziałem: „Pytasz mnie? Jasne, że tak”. Udało nam się to zrobić. Ozzy śpiewa wers, potem ja śpiewam wers, Ozzy śpiewa wers, a ja śpiewam wers i to pierwszy raz w życiu, kiedy mogę zaśpiewać w duecie z Ozzym. Jestem tak wdzięczny i szczęśliwy, że mogłem to zrobić – powiedział wokalista Judas Priest,