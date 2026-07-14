Otsochodzi zapowiada album „RIOTT”. Ruszył preorder, a do sieci trafiły dwa nowe single

Foto: K. Grygoluk

Otsochodzi wraca z nowym materiałem. Raper rozpoczął promocję nadchodzącego albumu „RIOTT”, publikując jednocześnie dwa premierowe utwory – „NIC NIE MIJA” oraz „za tten rap”. Wraz z singlami wystartował również preorder nowego wydawnictwa, którego premiera została zaplanowana na 18 września 2026 roku.

Dwa single zapowiadające album „RIOTT”

Po krótkiej przerwie wydawniczej Otsochodzi zaprezentował dwa nowe utwory, które otwierają promocję jego kolejnego studyjnego albumu. Zarówno „NIC NIE MIJA”, jak i „za tten rap” ukazały się wraz z teledyskami opublikowanymi na kanale artysty oraz wytwórni 2020.

Za produkcję obu singli odpowiada Lohleq, który ponownie współpracował z raperem przy nowym projekcie.

W utworze „NIC NIE MIJA” producenta wsparli:

Wuja HZG – gitara basowa,

– gitara basowa, Piotr Zegzuła – gitara elektryczna.

Z kolei „za tten rap” zostało wzbogacone o charakterystyczne cuty duetu Returners.

Dwa różne teledyski do nowych utworów

Oba single otrzymały zupełnie odmienne oprawy wizualne.

Teledysk do „NIC NIE MIJA” wyreżyserował Maciej Adamczak, stawiając na widowiskową realizację i filmowy rozmach.

Natomiast klip do „za tten rap”, przygotowany przez Szerszenia, utrzymany jest w monochromatycznej stylistyce, podkreślającej surowy charakter utworu.

Ruszył preorder albumu „RIOTT”

Wraz z premierą singli rozpoczęła się również przedsprzedaż albumu „RIOTT”. Fani mogą zamówić limitowaną edycję kolekcjonerską, która zawiera:

płytę CD,

kolekcjonerski zin,

zestaw wlepek,

podpis artysty.

Twórcy podkreślają, że to wydanie będzie dostępne wyłącznie w preorderze i nie trafi do regularnej sprzedaży w sklepach.

Premiera „RIOTT” już we wrześniu

Album „RIOTT” ukaże się 18 września 2026 roku nakładem wytwórni 2020. Nowe wydawnictwo będzie następcą poprzednich projektów Otsochodzi i zapowiada kolejny etap w twórczości jednego z najważniejszych przedstawicieli młodego pokolenia polskiego rapu.

Pierwsze dwa single pokazują różne oblicza artysty – od bardziej refleksyjnego klimatu „NIC NIE MIJA” po bezpośredni, rapowy charakter „za tten rap”.