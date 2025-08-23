Szukaj
Oszustwo na Bedoesa – raper ostrzega fanów przed nowym scamem

2025.08.23

fot. P. Tarasewicz / @piotr_tarasewicz

Fałszywe konto na Facebooku podszywa się pod rapera

W mediach społecznościowych pojawił się kolejny scam wykorzystujący wizerunek Bedoesa. Oszuści stworzyli fałszywe konto na Facebooku, podszywając się pod jedną z fanek rapera. Profil zawierał zdjęcia z jego koncertów oraz fotografię, na której dziewczyna pozuje razem z Bedoesem. Następnie opublikowano fikcyjną historię sugerującą „noc z Bedoesem”.

Tego typu treści miały na celu wprowadzenie internautów w błąd i zachęcenie do klikania w podejrzane linki.

Sam Bedoes szybko zareagował na pojawiające się oszustwo i zaapelował do swoich fanów, by zachowali czujność. W oficjalnym wpisie raper napisał:

„Nie dajcie się naciągnąć, to jest scam. Ktoś po prostu wziął moje zdjęcie z internetu. Nie współpracuję i nigdy nie współpracowałem z żadnymi takimi gównami.”

W ten sposób raper jasno podkreślił, że nie ma nic wspólnego z fałszywymi treściami i że próba wykorzystania jego wizerunku jest nieuczciwą manipulacją.

Apel do fanów o ostrożność

Oszustwa internetowe są coraz częstsze, a osoby podszywające się pod znane postaci próbują zdobywać w ten sposób popularność lub nawet pieniądze. Fani Bedoesa ostrzegają się wzajemnie, aby nie wierzyć w podobne historie i nie udostępniać fałszywych treści.

 

