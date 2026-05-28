Jungle prezentują „THE WAVE”. Nowy singiel zapowiada album „Sunshine”

Taneczny teledysk znów zachwyca fanów

2026.05.28

jungle 2026

Brytyjski kolektyw Jungle powraca z nowym singlem „THE WAVE”, który jest kolejną zapowiedzią nadchodzącego albumu „Sunshine”. Premiera płyty została zaplanowana na 14 sierpnia 2026 roku. Razem z utworem zespół opublikował również nowy taneczny teledysk, utrzymany w charakterystycznym dla grupy stylu.

Jungle wracają z singlem „THE WAVE”

Nowy utwór Jungle potwierdza, że brytyjski kolektyw nadal pozostaje jednym z najważniejszych projektów współczesnej muzyki tanecznej. „THE WAVE” opiera się na energetycznym groove’ie, rytmie i charakterystycznym funkowo-elektronicznym brzmieniu, z którego słynie grupa.

Singiel promuje album „Sunshine”, który ma trafić do słuchaczy już 14 sierpnia.

Taneczny teledysk znów zachwyca fanów

Integralną częścią estetyki Jungle od lat pozostają dopracowane choreograficznie klipy. Nie inaczej jest w przypadku „THE WAVE”.

Za choreografię odpowiada Will West, który współpracował przy projekcie z Kaycee Rice oraz Yaną Sologub. Teledysk opiera się na precyzyjnie zsynchronizowanym ruchu i wizualnej dynamice, przypominając bardziej artystyczny performance niż klasyczny klip muzyczny.

To właśnie połączenie muzyki, tańca i obrazu sprawiło, że Jungle stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych stylów wizualnych na współczesnej scenie muzycznej.

Jungle budują własny język wizualny

Klipy brytyjskiego kolektywu regularnie zdobywają ogromną popularność w mediach społecznościowych i często funkcjonują niezależnie od samej muzyki jako viralowe formy wizualne.

Fani doceniają konsekwencję zespołu w budowaniu własnej estetyki, opartej na ruchu, choreografii oraz minimalistycznym, ale bardzo charakterystycznym obrazie.

Jungle zagrają koncert w Polsce

Premiera nowego singla zbiega się z przygotowaniami Jungle do największej halowej trasy koncertowej w historii zespołu. W ramach europejskiego tournée grupa odwiedzi m.in. Londyn, Berlin, Amsterdam, Mediolan, Paryż oraz Polskę.

10 listopada 2026 roku Jungle wystąpią w Atlas Arenie w Łodzi.

Koncert otworzy duet Rio Kosta z Los Angeles.

Album „Sunshine” jedną z najbardziej wyczekiwanych premier

Fani Jungle z dużym zainteresowaniem czekają na premierę albumu „Sunshine”. Wszystko wskazuje na to, że nowa płyta będzie kontynuacją charakterystycznego stylu zespołu, łączącego elektronikę, soul, funk oraz nowoczesną muzykę taneczną.

„THE WAVE” pokazuje, że Jungle nadal konsekwentnie rozwijają swoje brzmienie i pozostają jednym z najbardziej oryginalnych projektów na światowej scenie alternatywnej.

