Ostateczne zakończenie historii. Album „Breach” Twenty One Pilots już jest

Twenty One Pilots, wydali swój długo wyczekiwany album „Breach”. Płyta, wydana przez Atlantic Records, to ostateczne rozwiązanie fabuły, którą zespół budował od dziesięciu lat, począwszy od kultowego „Blurryface”. Zgodnie z tradycją, premierze towarzyszy epicki, filmowy teledysk do utworu otwierającego album – „City Walls”.

Grupa szykuje się do trasy

Już 18 września Twenty One Pilots wyruszą w THE CLANCY TOUR: BREACH 2025. Trasa rozpocznie się od wyprzedanego koncertu na stadionie TQL w Cincinnati, a następnie zawładnie stadionami i amfiteatrami Ameryki Północnej. Finał trasy odbędzie się na BMO Stadium w Los Angeles, gdzie zaplanowano dwa koncerty.

Album „Breach” zawiera wcześniej wydane single, takie jak „Drum Show” i „The Contract”, który pobił rekordy, stając się największym debiutem w karierze zespołu. Utwór dotarł na 1. miejsce listy Alternative Airplay i zdobył nominację do nagrody Best Rock na MTV VMAs 2025. „Drum Show” w dniu premiery zyskał miano Hottest Record BBC Radio 1. To podsumowanie opowieści rozwijanej przez ponad dekadę. W tym czasie Twenty One Pilots zagrali na wyprzedanych stadionach na całym świecie, zgromadzili miliardy streamów i dołączyli do elitarnego grona 18 artystów na świecie, którzy mogą pochwalić się wieloma diamentowymi certyfikatami od RIAA.