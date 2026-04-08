Organizator Wireless Festival: Pepsi początkowo zatwierdziło booking Kanye Westa 

Melvin Benn, szef Festival Republic, ujawnił, że firma Pepsi początkowo zatwierdziła i „zatwierdziła” decyzję o tym, aby Ye był headlinerem Wireless Festival 2026 w Londynie, zanim ostatecznie wycofała się ze sponsoringu w reakcji na falę krytyki.
Kontrowersje wokół występu Ye
Decyzja o zaproszeniu Westa wywołała szeroką krytykę, w tym komentarze premiera Sir Keira Starmera, który określił booking jako „głęboko niepokojący” z powodu wcześniejszych antysemickich wypowiedzi i gloryfikacji nazizmu przez rapera. Podobnie stanowczo wypowiedzieli się burmistrz Londynu Sadiq Khan oraz Sajid Javid, przewodniczący Holocaust Memorial Day Trust.
Ostatecznie rząd brytyjski zablokował Westa przed wjazdem do kraju, co doprowadziło do odwołania wszystkich koncertów na Wireless Festival i zwrotu biletów wszystkim uczestnikom.
Ujawnienie roli Pepsi
Melvin Benn w wywiadzie dla BBC Radio 4’s Today Show przyznał, że decyzja o bookingu Westa była początkowo zatwierdzona przez Pepsi, głównego sponsora festiwalu:
„Z Pepsi, naszym głównym sponsorem, rozmawialiśmy i prosiliśmy, aby zatwierdzili decyzję – i zrobili to. Być może powinniśmy byli zrobić to samo ze społecznością żydowską.”
Mimo że Pepsi wycofało się w końcu ze sponsoringu, firma wcześniej wspierała występ Westa na jego trasie ‘Homecoming’ w SoFi Stadium w Kalifornii, kilka dni po wydaniu nowego albumu ‘BULLY’.
Reakcje społeczności żydowskiej
Decyzja o bookingu Westa była szeroko krytykowana przez różne żydowskie grupy w Wielkiej Brytanii, które podkreślały, że raper wielokrotnie cofał swoje przeprosiny za antysemickie komentarze, wypuszczał piosenki takie jak ‘Heil Hitler’ i ‘Gas Chamber’, a także sprzedawał koszulki ze swastyką.
Aktualizacja listu Westa w Wall Street Journal pokazała jego chęć spotkania się z przedstawicielami społeczności żydowskiej, aby przeprosić osobiście, jednak organizacje takie jak Campaign Against Antisemitism odmówiły udziału, uznając to za próbę „uzdrowienia” wizerunku rapera.
Mental health i obrona decyzji Festival Republic
Melvin Benn w obronie bookingu zaznaczył, że miał doświadczenie z osobami cierpiącymi na choroby psychiczne i rozumie konieczność wybaczania. West wcześniej tłumaczył swoje kontrowersyjne zachowanie problemami zdrowia psychicznego, w tym bipolarnym typem 1 oraz urazem mózgu sprzed 25 lat, który – według niego – przyczynił się do jego „manicznych i impulsywnych zachowań”.