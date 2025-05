OpeRAP: ŚLEPCY – pierwsze takie widowisko w Polsce. Na scenie Ostry, Grubson i inni

fot. P. Tarasewicz

Piotr Buszewski i O.S.T.R. – razem na jednej scenie

Już 5 czerwca 2025 roku w katowickim Spodku odbędzie się spektakularne widowisko, które na nowo definiuje granice sztuki scenicznej. OpeRAP: ŚLEPCY to pierwsze w Polsce multimedialne wydarzenie na taką skalę, łączące dwa z pozoru odległe światy – operę i rap. Na scenie zobaczymy ponad 150 artystów, w tym śpiewaków operowych światowego formatu, legendy polskiego hip-hopu, 60-osobową orkiestrę symfoniczną, chór, tancerzy i akrobatów – wszystko w oprawie scenografii generowanej przez sztuczną inteligencję.

W głównych rolach wystąpią:

RAP:

• O.S.T.R. jako Tayo

• Grubson jako Kane

• Asthma jako Dex

OPERA:

• Piotr Buszewski (tenor) jako Alaric

• Adriana Ferfecka (sopran) jako Luxann

• Karina Skrzeszewska (sopran) jako Viviana

• Łukasz Karauda (baryton) jako Orion

• Łukasz Dulewicz (kontratenor) jako Cyrax

Gościnnie:

• Iwona Loranc jako Mira

• Alicja Szemplińska jako Thalima

• Michał Sołtan jako Starzec

• Ola z Paryża jako Elara

• DJ Falcon

Muzykę do spektaklu skomponowali Jean-Claude Hauptmann i Wojciech Hendryk Stawiński, który jest również autorem libretta. Orkiestrą Artis Symphony Orchestra dyrygować będzie Hauptmann, a chór Resonans con Tutti poprowadzą Arlena Różycka-Gałązka i Waldemar Gałązka. Za ruch sceniczny odpowiadają tancerze i akrobaci z Everest Production, choreografię przygotowali Marta Brendel i Jacek Marks, kostiumy zaprojektował Mateusz Karolczuk, a za animacje i scenografię odpowiada studio Virtual Magic. Całość reżyseruje Marco Steeger.

Spektakl inspirowany jest dramatem Maurice’a Maeterlincka „Ślepcy” i porusza najbardziej aktualne tematy współczesności – od alienacji po zagrożenie katastrofą klimatyczną. To metaforyczna opowieść o ludzkości, która w ślepym pędzie do przodu ignoruje własną destrukcję. W tym widowisku każde słowo, dźwięk i obraz to apel o przebudzenie.

OpeRAP to nie tylko nowatorskie połączenie opery i rapu – to wydarzenie kulturowe, które ma szansę na trwałe zmienić polską scenę muzyczną. Łącząc klasyczne formy z nowoczesnymi brzmieniami, artystyczną wirtuozerię z uliczną szczerością, tworzy pomost między pokoleniami i środowiskami.

📅 Premiera: 5 czerwca 2025

📍 Katowice | Spodek

⏰ Otwarcie bram: 18:30 | Start: 20:00

Więcej informacji na stronie: www.operap.com