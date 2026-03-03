„One Night In Manchester” Harry’ego Stylesa trafi na Netflixa

Harry Styles ogłosił, że specjalny koncert premierowy jego nowego albumu, „One Night In Manchester”, będzie dostępny dla subskrybentów Netflix od 8 marca 2026, dwa dni po wydarzeniu i oficjalnej premierze płyty.

Jedyny koncert premierowy w Manchester Co-Op Live Arena

Wydarzenie odbyło się 6 marca 2026 w Manchester Co-Op Live Arena, a bilety kosztowały 20 funtów. Koncert został nagrany i wyreżyserowany przez Fulwell Entertainment, aby umożliwić fanom oglądanie go online w pełnej wersji.

Koncert premierowy odbył się tuż po tym, jak Styles otworzył BRIT Awards 2026 28 lutego w Manchesterze, prezentując nowy singiel „Aperture”. Był to jego pierwszy publiczny występ od przerwy muzycznej rozpoczętej w lipcu 2023.

Nadchodząca trasa Together, Together

Styles zapowiedział siedmiomiejską trasę ‘Together, Together’, w tym:

12 koncertów w rezydenturze na stadionie Wembley w Londynie,

30 występów w Madison Square Garden w Nowym Jorku.

W sprzedaży biletów na koncerty w UK ustawiają się kolejki sięgające 250 000 osób na każdy show. W ramach wsparcia sceny lokalnej, Styles przekaże 1 funta z każdego biletu na LIVE’s levy, wspierając brytyjskie kluby muzyczne i młodych artystów.

Album i listening parties

Album „Kiss All The Time. Disco, Occasionally” będzie dostępny od 6 marca 2026. Harry Styles organizuje również listening parties w 40 miastach na całym świecie, umożliwiając fanom wcześniejsze doświadczenie materiału.