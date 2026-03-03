CGM

„One Night In Manchester" Harry'ego Stylesa trafi na Netflixa

Specjalny koncert premierowy trafi na Netflixa 8 marca 2026

2026.03.03

„One Night In Manchester” Harry’ego Stylesa trafi na Netflixa

Harry Styles ogłosił, że specjalny koncert premierowy jego nowego albumu, „One Night In Manchester”, będzie dostępny dla subskrybentów Netflix od 8 marca 2026, dwa dni po wydarzeniu i oficjalnej premierze płyty.

Jedyny koncert premierowy w Manchester Co-Op Live Arena

Wydarzenie odbyło się 6 marca 2026 w Manchester Co-Op Live Arena, a bilety kosztowały 20 funtów. Koncert został nagrany i wyreżyserowany przez Fulwell Entertainment, aby umożliwić fanom oglądanie go online w pełnej wersji.

Koncert premierowy odbył się tuż po tym, jak Styles otworzył BRIT Awards 2026 28 lutego w Manchesterze, prezentując nowy singiel „Aperture”. Był to jego pierwszy publiczny występ od przerwy muzycznej rozpoczętej w lipcu 2023.

Nadchodząca trasa Together, Together

Styles zapowiedział siedmiomiejską trasę ‘Together, Together’, w tym:

  • 12 koncertów w rezydenturze na stadionie Wembley w Londynie,

  • 30 występów w Madison Square Garden w Nowym Jorku.

W sprzedaży biletów na koncerty w UK ustawiają się kolejki sięgające 250 000 osób na każdy show. W ramach wsparcia sceny lokalnej, Styles przekaże 1 funta z każdego biletu na LIVE’s levy, wspierając brytyjskie kluby muzyczne i młodych artystów.

Album i listening parties

Album „Kiss All The Time. Disco, Occasionally” będzie dostępny od 6 marca 2026. Harry Styles organizuje również listening parties w 40 miastach na całym świecie, umożliwiając fanom wcześniejsze doświadczenie materiału.

