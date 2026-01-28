Ponad 11 milionów osób chce kupić bilety do Madison Square Garden. Harry Styles bije rekord popularności w Nowym Jorku

Harry Styles przygotowuje się do historycznej rezydencji w Madison Square Garden w Nowym Jorku, która bije wszelkie rekordy sprzedaży przedsprzedażowej. Fani artysty wykazali gigantyczne zainteresowanie jego 30-koncertowym cyklem w NYC, który będzie jedyną częścią jego trasy Together, Together Tour w Stanach Zjednoczonych.
Rekordowa przedsprzedaż w Nowym Jorku
Według danych Ticketmaster udostępnionych magazynowi Rolling Stone, rezydencja wygenerowała 11,5 miliona zgłoszeń do przedsprzedaży. To absolutny rekord dla artystów w rynku nowojorskim i najwyższa liczba zgłoszeń dla formatu rezydencji w historii.
Jednak Madison Square Garden ma pojemność 19 500 osób, co oznacza, że całkowita frekwencja podczas wszystkich 30 koncertów wyniesie około 540 000 osób – ułamek w stosunku do liczby fanów, którzy zapisali się do przedsprzedaży.
Sprzedaż ogólna biletów na nowojorskie występy odbędzie się w ciągu najbliższego tygodnia.
Ekspansja trasy Together, Together Tour w Europie
Harry Styles nie zwalnia tempa i rozszerza trasę po Europie, dodając sześć dodatkowych koncertów:
-
Dwa występy w Johann Cruijff Arena w Amsterdamie – 4 i 5 czerwca
-
Cztery koncerty na Wembley Stadium w Londynie – 26, 27, 29 czerwca i 1 lipca
Artysta ogłosił trasę Together, Together Tour tuż przed premierą singla Aperture z nadchodzącego, czwartego albumu Kiss All the Time. Disco, Occasionally, który ukaże się 6 marca 2026 roku.
Lista koncertów Harry’ego Stylesa 2026
Europa – Wembley i Amsterdam:
-
12-23 czerwca 2026 – Londyn, Wembley Stadium
-
4-5 czerwca 2026 – Amsterdam, Johann Cruijff Arena
USA – Nowy Jork, Madison Square Garden:
-
27, 29, 30 sierpnia 2026
-
3, 5, 6, 10, 12, 13, 17 września 2026
Cała rezydencja w Nowym Jorku obejmuje 30 koncertów, które będą jedynymi występami Harry’ego Stylesa w USA w ramach tej trasy.
Fenomen popularności Stylesa
Gigantyczne zainteresowanie biletami potwierdza, że Harry Styles należy do najpopularniejszych artystów na świecie. Jego koncerty przyciągają fanów zarówno dzięki muzyce, jak i wyjątkowej atmosferze widowisk na żywo. Rezydencja w Madison Square Garden staje się jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych 2026 roku.