Ponad 11 milionów osób chce kupić bilety do Madison Square Garden. Harry Styles bije rekord popularności w Nowym Jorku

Harry Styles przygotowuje się do historycznej rezydencji w Madison Square Garden w Nowym Jorku, która bije wszelkie rekordy sprzedaży przedsprzedażowej. Fani artysty wykazali gigantyczne zainteresowanie jego 30-koncertowym cyklem w NYC, który będzie jedyną częścią jego trasy Together, Together Tour w Stanach Zjednoczonych.

Rekordowa przedsprzedaż w Nowym Jorku

Według danych Ticketmaster udostępnionych magazynowi Rolling Stone, rezydencja wygenerowała 11,5 miliona zgłoszeń do przedsprzedaży. To absolutny rekord dla artystów w rynku nowojorskim i najwyższa liczba zgłoszeń dla formatu rezydencji w historii.

Jednak Madison Square Garden ma pojemność 19 500 osób, co oznacza, że całkowita frekwencja podczas wszystkich 30 koncertów wyniesie około 540 000 osób – ułamek w stosunku do liczby fanów, którzy zapisali się do przedsprzedaży.

Sprzedaż ogólna biletów na nowojorskie występy odbędzie się w ciągu najbliższego tygodnia.

Ekspansja trasy Together, Together Tour w Europie

Harry Styles nie zwalnia tempa i rozszerza trasę po Europie, dodając sześć dodatkowych koncertów:

Dwa występy w Johann Cruijff Arena w Amsterdamie – 4 i 5 czerwca

Cztery koncerty na Wembley Stadium w Londynie – 26, 27, 29 czerwca i 1 lipca

Artysta ogłosił trasę Together, Together Tour tuż przed premierą singla Aperture z nadchodzącego, czwartego albumu Kiss All the Time. Disco, Occasionally, który ukaże się 6 marca 2026 roku.

Lista koncertów Harry’ego Stylesa 2026

Europa – Wembley i Amsterdam:

12-23 czerwca 2026 – Londyn, Wembley Stadium

4-5 czerwca 2026 – Amsterdam, Johann Cruijff Arena

USA – Nowy Jork, Madison Square Garden:

27, 29, 30 sierpnia 2026

3, 5, 6, 10, 12, 13, 17 września 2026

Cała rezydencja w Nowym Jorku obejmuje 30 koncertów, które będą jedynymi występami Harry’ego Stylesa w USA w ramach tej trasy.

Fenomen popularności Stylesa

Gigantyczne zainteresowanie biletami potwierdza, że Harry Styles należy do najpopularniejszych artystów na świecie. Jego koncerty przyciągają fanów zarówno dzięki muzyce, jak i wyjątkowej atmosferze widowisk na żywo. Rezydencja w Madison Square Garden staje się jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych 2026 roku.