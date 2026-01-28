CGM

Ponad 11 milionów osób chce kupić bilety do Madison Square Garden. Harry Styles bije rekord popularności w Nowym Jorku

Ponad 11 milionów osób chce kupić bilety do Madison Square Garden

2026.01.28

opublikował:

Ponad 11 milionów osób chce kupić bilety do Madison Square Garden. Harry Styles bije rekord popularności w Nowym Jorku

Harry Styles przygotowuje się do historycznej rezydencji w Madison Square Garden w Nowym Jorku, która bije wszelkie rekordy sprzedaży przedsprzedażowej. Fani artysty wykazali gigantyczne zainteresowanie jego 30-koncertowym cyklem w NYC, który będzie jedyną częścią jego trasy Together, Together Tour w Stanach Zjednoczonych.

Rekordowa przedsprzedaż w Nowym Jorku

Według danych Ticketmaster udostępnionych magazynowi Rolling Stone, rezydencja wygenerowała 11,5 miliona zgłoszeń do przedsprzedaży. To absolutny rekord dla artystów w rynku nowojorskim i najwyższa liczba zgłoszeń dla formatu rezydencji w historii.

Jednak Madison Square Garden ma pojemność 19 500 osób, co oznacza, że całkowita frekwencja podczas wszystkich 30 koncertów wyniesie około 540 000 osób – ułamek w stosunku do liczby fanów, którzy zapisali się do przedsprzedaży.

Sprzedaż ogólna biletów na nowojorskie występy odbędzie się w ciągu najbliższego tygodnia.

Ekspansja trasy Together, Together Tour w Europie

Harry Styles nie zwalnia tempa i rozszerza trasę po Europie, dodając sześć dodatkowych koncertów:

  • Dwa występy w Johann Cruijff Arena w Amsterdamie – 4 i 5 czerwca

  • Cztery koncerty na Wembley Stadium w Londynie – 26, 27, 29 czerwca i 1 lipca

Artysta ogłosił trasę Together, Together Tour tuż przed premierą singla Aperture z nadchodzącego, czwartego albumu Kiss All the Time. Disco, Occasionally, który ukaże się 6 marca 2026 roku.

Lista koncertów Harry’ego Stylesa 2026

Europa – Wembley i Amsterdam:

  • 12-23 czerwca 2026 – Londyn, Wembley Stadium

  • 4-5 czerwca 2026 – Amsterdam, Johann Cruijff Arena

USA – Nowy Jork, Madison Square Garden:

  • 27, 29, 30 sierpnia 2026

  • 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17 września 2026

Cała rezydencja w Nowym Jorku obejmuje 30 koncertów, które będą jedynymi występami Harry’ego Stylesa w USA w ramach tej trasy.

Fenomen popularności Stylesa

Gigantyczne zainteresowanie biletami potwierdza, że Harry Styles należy do najpopularniejszych artystów na świecie. Jego koncerty przyciągają fanów zarówno dzięki muzyce, jak i wyjątkowej atmosferze widowisk na żywo. Rezydencja w Madison Square Garden staje się jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych 2026 roku.

Tagi


Popularne newsy

„Jest jak fotel u ginekologa” – do sieci trafił zwiastun serialu dokumentalnego o Dodzie
NEWS

„Jest jak fotel u ginekologa” – do sieci trafił zwiastun serialu dokumentalnego o Dodzie

Kanye West przeprasza wszystkich, których skrzywdził. Raper ujawnia przerażające aspekty swojej choroby
NEWS

Kanye West przeprasza wszystkich, których skrzywdził. Raper ujawnia przerażające aspekty swojej choroby

NE-YO & AKON w Łodzi w ramach Nights Like This Tour 2026
NEWS

NE-YO & AKON w Łodzi w ramach Nights Like This Tour 2026

Jakub Józef Orliński zdradza jak doszło do współpracy z ASAP Rockym i porównuje ten występ do występu z Quebo
NEWS

Jakub Józef Orliński zdradza jak doszło do współpracy z ASAP Rockym i porównuje ten występ do występu z Quebo

A$AP Rocky komentuje beef Kendricka Lamara z Drake’em. Chwali, ale nie bez zastrzeżeń
NEWS

A$AP Rocky komentuje beef Kendricka Lamara z Drake’em. Chwali, ale nie bez zastrzeżeń

Nicki Minaj dołączy do Donalda Trumpa na Accounts Summit w Waszyngtonie
NEWS

Nicki Minaj dołączy do Donalda Trumpa na Accounts Summit w Waszyngtonie

Historia Polskiego hip-hopu. Rozdział III Ostatni – JIMEK ujawnia pierwszych gości
NEWS

Historia Polskiego hip-hopu. Rozdział III Ostatni – JIMEK ujawnia pierwszych gości

Polecane

CGM
Nadchodzi 17. sezon „Mam Talent”. Poznaliśmy nową prowadzącą, do ekipy dołącza jeden z uczestników show

Nadchodzi 17. sezon „Mam Talent”. Poznaliśmy nową prowadzącą, do ekipy ...

Nowe twarze, nowe role i historyczne zmiany w jury

9 minut temu

CGM
Van Halen wraca w wielkim stylu: „Jump” w nowej odsłonie dla kampanii FIFA World Cup 2026

Van Halen wraca w wielkim stylu: „Jump” w nowej odsłonie dla kampanii ...

Gwiazdorska obsada nowej wersji utworu

2 godziny temu

CGM
Christian Combs odpowiada 50 Centowi: „Stary człowieku, mój tata umawiał się z twoją byłą!”

Christian Combs odpowiada 50 Centowi: „Stary człowieku, mój tata umawi ...

Christian Combs odpowiada na zaczepki 50 Centa

5 godzin temu

CGM
Pezet, Dawid Podsiadło i sanah nominowani do Bestsellerów Empiku 2026

Pezet, Dawid Podsiadło i sanah nominowani do Bestsellerów Empiku 2026

Empik ogłosił właśnie nominacje do tegorocznej edycji Bestsellerów Empiku

5 godzin temu

CGM
Charli XCX i Kylie Jenner w nowym teledysku do „Residue” z filmu „The Moment”

Charli XCX i Kylie Jenner w nowym teledysku do „Residue” z filmu &#822 ...

W filmie Charli wciela się w fikcyjną wersję samej siebie

6 godzin temu

CGM
A$AP Rocky podwaja swoje osiągnięcia w Top 10 na Billboardzie

A$AP Rocky podwaja swoje osiągnięcia w Top 10 na Billboardzie

Pełen sukces na listach przebojów

6 godzin temu