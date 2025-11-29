„OMNE TRINUM PERFECTUM” – wyjątkowy tryptyk Adriana Purgała i Pono

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Adrian Purgał we współpracy z Rafałem „Pono” Poniedzielskim stworzył niezwykły tryptyk „OMNE TRINUM PERFECTUM”, który będzie miał swoją premierę 29 listopada 2025 podczas 22 Warszawskich Targów Sztuki – Hala EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. Projekt powstał jako artystyczny hołd dla życia i twórczości Pono, współtwórcy ZIP Składu i duetu Sokół & Pono, który pozostawił po sobie niezapomniany dorobek muzyczny.

Tryptyk nie jest tylko pracą graficzną – to wizualna opowieść o drodze twórczej, inspiracjach i rozwoju artystycznym, które odzwierciedlają zarówno muzyczną karierę Pono, jak i jego filozofię życia.

Historia powstania tryptyku

Projekt powstał w wyniku współpracy Adriana Purgała z Pono w ostatnich latach jego życia. Artysta zdążył zobaczyć i omówić finalną koncepcję tryptyku, wyrażając swoje uznanie dla wizji twórcy. Inspiracją były trzy wyróżnienia muzyczne przyznane Pono – platynowa płyta, podwójna platyna i złota płyta – które stały się punktem wyjścia dla wizualnej narracji.

Tryptyk nie zamykał płyt w klasycznej oprawie. Zamiast tego, krążki stanowią centralny element trzech wielkoformatowych paneli, osadzonych w geometrycznych wzorach i motywach origami. Poniżej portretów dwóch twórców znajdują się podpisy Adriana Purgała i Rafała Poniedzielskiego oraz ich podpisy graficzne, co nadaje pracy wyjątkowej autentyczności.

Symbolika i treść poszczególnych paneli

Każdy z trzech paneli tryptyku opowiada inną historię i symbolizuje etap w drodze artystycznej oraz życiowej Pono:

AUREA MEDIOCRITAS (Złoty Środek) – lewy panel ukazuje mur, pęknięcia i surową strukturę materii, będąc metaforą początków kariery, determinacji i budowania własnej przestrzeni mimo przeciwności losu. To wizualizacja pierwszych kroków, wyzwań i wysiłku, które prowadzą do sukcesu.

LIBERTAS (Wolność) – centralna część tryptyku to eksplozja barw, form i ruchu. Symbolizuje swobodę twórczą, moment, w którym ciężka praca zaczyna przynosić efekty, oraz pełnię kreatywności. Panel odzwierciedla radość z twórczości, ekspresję i inspirację płynącą z doświadczeń muzycznych Pono.

PER ASPERA AD ASTRA (Przez trudy do gwiazd) – prawy panel przenosi odbiorcę w sferę kosmicznych inspiracji, łącząc filozofię, matematykę, energię i harmonię. To wizja dojrzewania artystycznego, która odzwierciedla myśli i rozmowy Pono w ostatnich latach życia, podkreślając jego świadomość twórczą i poszukiwanie głębszego sensu sztuki.

Wspólnym mianownikiem wszystkich paneli jest idea drogi – od materii ku świadomości, od codzienności ku uniwersum, w którym sztuka, refleksja i muzyka tworzą spójną narrację.

Prezentacja i licytacja

Oryginał tryptyku zostanie zaprezentowany na 22 Warszawskich Targach Sztuki, a publiczność będzie mogła zobaczyć dzieło na żywo oraz wziąć udział w licytacji limitowanych grafik. Dochód z aukcji zostanie przeznaczony na wsparcie córki Pono, Misi, kontynuując troskę artysty o przyszłość swojej rodziny.

Limitowane edycje grafik

Adrian Purgał przygotował również limitowane grafiki na bazie tryptyku:

49 egzemplarzy w formacie 80 × 80 cm, oddających hołd twórczości Pono

101 egzemplarzy w formacie 60 × 60 cm – część 1, AUREA MEDIOCRITAS

102 egzemplarze w formacie 60 × 60 cm – część 2, LIBERTAS

103 egzemplarze w formacie 60 × 60 cm – część 3, PER ASPERA AD ASTRA

Wszystkie grafiki drukowane są na archiwalnym papierze Hahnemühle Fine Art, w jakości muzealnej, z Certyfikatem Autentyczności i unikatowym hologramem. Dystrybutorem edycji jest wytwórnia ESAPE, a zamówienia można składać zarówno na miejscu podczas targów (stoisko E2), jak i mailowo: grafiki@esape.pl

Hołd dla Zdzisława Beksińskiego

Na stoisku prezentowane będą także grafiki powstałe w hołdzie dla Zdzisława Beksińskiego, przygotowane na podstawie niepublikowanego zdjęcia przez Waldemara Plusy. Prace te rozpoczynają pięcioelementową serię, która będzie kontynuowana do setnej rocznicy urodzin mistrza.

Znaczenie i przesłanie projektu

Tryptyk „OMNE TRINUM PERFECTUM” jest nie tylko dziełem sztuki, lecz także symbolicznym pomostem między muzyką a sztuką wizualną. Ukazuje życie, twórczość i inspiracje Pono, łącząc elementy jego muzycznej kariery z wizualną narracją. Projekt stanowi wyjątkowy zapis współpracy artystów i hołd dla ich wspólnych inspiracji, a jednocześnie wspiera przyszłość rodziny Pono.