Oliwka Brazil po spektakularnej metamorfozie. Raperka schudła ponad 20 kg i zachwyca nową figurą

Nowe zdjęcia raperki podbijają Instagram

2025.11.25

Oliwka Brazil ponownie zaskakuje fanów. Znana z kontrowersyjnego stylu i mocnego, klubowego brzmienia artystka tym razem przyciąga uwagę swoją przemianą. Raperka, która w ostatnich miesiącach przeszła intensywny plan treningowy, zrzuciła ponad 20 kilogramów, co potwierdził jej trener personalny Bartosz Czyżewski. Najnowsze zdjęcia gwiazdy tylko podkręcają efekt – metamorfoza jest naprawdę imponująca.

Ponad 20 kg mniej – jak Oliwka Brazil osiągnęła taką zmianę?

Jak zdradził trener artystki, efekty są wynikiem ciężkiej pracy, a nie internetowych „cudownych metod”. Regularne treningi cardio, zmiana nawyków żywieniowych i konsekwentne podejście do planu sprawiły, że Oliwka nie tylko schudła, ale też widocznie wyrzeźbiła sylwetkę.

Czyżewski podkreślił, że raperka straciła 20 kilogramów i ponad 30 cm w talii, co dowodzi realnej i zdrowej przemiany.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez BRAZIL (@oliwka_brazil)

Nowe zdjęcia Oliwki Brazil podbijają Instagram

W najnowszych kadrach opublikowanych na Instagramie Oliwka Brazil zaprezentowała świąteczną stylizację – futro, wysokie kozaki i odważne zestawienie bez spodni. Internauci nie kryli zachwytu, a pod zdjęciami pojawiła się lawina komplementów.

Komentarze fanów mówią same za siebie:

„Ale laska”, „Jak ty schudłaś!”, „Niesamowicie wyglądasz”, „Z twarzy już jak Ariana”, „Stara, ale przemiana!”.

Wyraźnie widać, że nowy wygląd raperki robi ogromne wrażenie i spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez BRAZIL (@oliwka_brazil)

