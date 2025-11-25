Oliwka Brazil po spektakularnej metamorfozie. Raperka schudła ponad 20 kg i zachwyca nową figurą

fot. mat. pras.

Oliwka Brazil ponownie zaskakuje fanów. Znana z kontrowersyjnego stylu i mocnego, klubowego brzmienia artystka tym razem przyciąga uwagę swoją przemianą. Raperka, która w ostatnich miesiącach przeszła intensywny plan treningowy, zrzuciła ponad 20 kilogramów, co potwierdził jej trener personalny Bartosz Czyżewski. Najnowsze zdjęcia gwiazdy tylko podkręcają efekt – metamorfoza jest naprawdę imponująca.

Ponad 20 kg mniej – jak Oliwka Brazil osiągnęła taką zmianę?

Jak zdradził trener artystki, efekty są wynikiem ciężkiej pracy, a nie internetowych „cudownych metod”. Regularne treningi cardio, zmiana nawyków żywieniowych i konsekwentne podejście do planu sprawiły, że Oliwka nie tylko schudła, ale też widocznie wyrzeźbiła sylwetkę.

Czyżewski podkreślił, że raperka straciła 20 kilogramów i ponad 30 cm w talii, co dowodzi realnej i zdrowej przemiany.