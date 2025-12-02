CGM

Oliwka Brazil o beefie Fagaty i Young Leosi: „Zapisałam sobie w notatkach 48 stron. Odpaliłam się jakby to był mój beef, a nikt mnie nie zaczepiał”

Oliwka wskazuje, kto jej zdaniem wygrał starcie

2025.12.02

fot. mat. pras.

W ostatnich tygodniach polska scena rapowa wrzała za sprawą konfliktu między Young Leosią a Fagatą. W dyskusję zaangażowała się również Oliwka Brazil, która nie szczędziła słów krytyki wobec Fagaty.

Ostro i bez ogródek – słowa Oliwki Brazil

Na planie swojego najnowszego teledysku, do kawałka „Mikołaj”, Oliwka została zapytana o beef między dziewczynami. Raperka wprost stwierdziła:

„Po prostu Fagata nie potrafi rymować, rapować, śpiewać, ani cytować nawet.”

Dodała też, że:

Można zoperować sobie wszystko, ale tej nawijki się nie da kupić. To jest najgorsze.”

Tak mocne słowa jasno pokazują, że Oliwka ocenia Fagatę nie tylko pod kątem techniki rapowej, ale też wokalnej, flow oraz autentyczności.

Przygotowana do odpowiedzi

Oliwka przyznała również, że była gotowa włączyć się do beefu własnym dissem, ale nie została zaczepiona.

„Budziłam się z myślą, że może będzie jakaś zaczepka w moją stronę. Zapisałam sobie w notatkach 48 stron. Odpaliłam się jakby to był mój beef, a nikt mnie nie zaczepiał”

@kaziu_rapglass OLIWKA BRAZIL o beefie FAGATA vs YOUNG LEOSIA kto wygrał czyj diss jej się bardziej podobał czy chciała dołączyć do BEEFU Rozmowę nagrywaliśmy na planie klipu do singla MIKOŁAJ, który premierę miał w ostatni piątek @Oliwka_Brazil #oliwkabrazil #fagata #youngleosia #polskirap #polskihiphop ♬ Mikołaj – Oliwka Brazil & WIKTOR

 

Brazylijska kolęda w wydaniu Oliwki Brazil

W „Mikołaju” artystka miesza elementy świąteczne z mocnym brzmieniem i pewnością siebie, którą zna każdy jej fan. Utwór posiada energię klubowego hitu, ale jednocześnie nawiązuje do tradycji świątecznych – oczywiście w sposób przewrotny, zabawny i pełen autoironii. Premiera została wzbogacona teledyskiem utrzymanym w świątecznej estetyce, w której nie brakuje charakterystycznej dla Oliwki stylizacji, klimatu glamour oraz zadziornego podejścia do tematu.

„Mikołaj” – świąteczny twist w rapie

Nowy singiel pokazuje, że Oliwka Brazil potrafi bawić się konwencją i tworzyć muzykę, która jednocześnie zaskakuje i idealnie wpisuje się w jej dotychczasową twórczość. „Mikołaj” jest przykładem, jak raperka potrafi przełamać stereotypy dotyczące świątecznych piosenek – zamiast spokojnej, ciepłej atmosfery dostajemy mocny beat, bezczelny humor i świeże spojrzenie na świąteczny klimat.

 

