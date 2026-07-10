Oliwka Brazil: „Gdybym chciała to zruch*łabym trzykrotnie twego brata”

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Oliwka Brazil nie zwalnia tempa i prezentuje kolejny wyrazisty singiel. „Zejdź mi z drogi” to nowoczesny trapowy numer, który łączy ciężkie brzmienie z bezkompromisowym przekazem. Artystka po raz kolejny udowadnia, że nie boi się kontrowersji i stawia na charakterystyczny, pewny siebie styl.

Mocny trapowy banger z produkcją CUZCO$

Za produkcję utworu odpowiada CUZCO$, który przygotował surowy bit oparty na ciężkim basie i mocnym bounce’ie. Dynamiczna instrumentalna warstwa doskonale współgra z energicznym flow Oliwki Brazil, podkreślając emocjonalny i bezpośredni charakter utworu.

Diss na byłego i zamknięcie toksycznego rozdziału

Tekst „Zejdź mi z drogi” to agresywny diss skierowany do byłego partnera. Oliwka Brazil w swoim charakterystycznym, prześmiewczym i memicznym stylu rozprawia się z przeszłością, stawiając na kobiecą siłę, niezależność i pewność siebie. Singiel opowiada o definitywnym odcięciu się od toksycznych relacji oraz rozpoczęciu nowego etapu bez oglądania się za siebie.

„Zejdź mi z drogi” to kolejny mocny punkt w dyskografii Oliwki Brazil

Nowy singiel idealnie wpisuje się w dotychczasową twórczość artystki, która słynie z odważnych tekstów i bezkompromisowego podejścia. „Zejdź mi z drogi” z pewnością trafi do fanów nowoczesnego trapu oraz osób ceniących mocne, wyraziste brzmienia.