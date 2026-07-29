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Nie żyje Kavinsky. Twórca kultowego „Nightcall” z filmu „Drive” miał 50 lat

Artysta został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu

2026.07.29

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Kavinski IG 2026ok

Świat muzyki elektronicznej pogrążył się w żałobie. Nie żyje Kavinsky, francuski producent i DJ, który zdobył międzynarodową sławę dzięki utworowi „Nightcall”. Artysta zmarł w wieku 50 lat w swoim domu w Paryżu. Informacja o jego śmierci poruszyła zarówno fanów, jak i przedstawicieli świata kultury oraz muzyki.

Kavinsky został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu

Jak podają francuskie media, Vincent Belorgey, znany szerzej jako Kavinsky, został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu w Paryżu we wtorek wieczorem. Służby zostały wezwane po tym, jak zaniepokojony sąsiad zgłosił, że od kilku dni nie widział muzyka.

Według wstępnych informacji przyczyną śmierci mógł być udar. Bliscy artysty mieli wcześniej usłyszeć od niego, że zmaga się z silnymi bólami głowy. Policja prowadzi postępowanie wyjaśniające, jednak na miejscu nie znaleziono żadnych śladów wskazujących na udział osób trzecich.

„Nightcall” przyniósł mu światową sławę

Kavinsky zapisał się w historii muzyki elektronicznej przede wszystkim dzięki utworowi „Nightcall”, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej kultowego filmu „Drive” z Ryanem Goslingiem w roli głównej. Kompozycja szybko zdobyła status kultowej i do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów w gatunku synthwave.

Ogromną popularność przyniósł mu także występ podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Wykonanie „Nightcall” sprawiło, że utwór pobił rekord jako najczęściej wyszukiwany za pomocą aplikacji Shazam w ciągu jednego dnia.

Fani i artyści żegnają legendę muzyki elektronicznej

Po ogłoszeniu informacji o śmierci Kavinsky’ego media społecznościowe zapełniły się wspomnieniami i wyrazami współczucia. Francuscy politycy oraz przedstawiciele branży muzycznej podkreślali ogromny wpływ artysty na rozwój elektronicznego brzmienia określanego mianem French Touch.

Fani wspominają go jako niezwykle utalentowanego muzyka, który stworzył wyjątkowy styl inspirowany latami 80. i muzyką filmową. Wielu z nich podkreśla, że jego twórczość na zawsze pozostanie ważną częścią współczesnej elektroniki.

Kariera pełna sukcesów

Debiutancki album „OutRun” ukazał się w 2013 roku i spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno wśród krytyków, jak i słuchaczy. Po kilkuletniej przerwie Kavinsky powrócił w 2022 roku z albumem „Reborn”, udowadniając, że wciąż potrafi zachwycać charakterystycznym brzmieniem.

W trakcie swojej kariery współpracował z wieloma znanymi artystami. Wokal do oryginalnej wersji „Nightcall” nagrała Lovefoxxx z zespołu CSS, a utwór doczekał się również popularnego coveru w wykonaniu London Grammar. Inspiracje twórczością Kavinsky’ego można odnaleźć także w muzyce The Weeknd oraz wielu innych współczesnych wykonawców.

Muzyka Kavinsky’ego pozostanie z fanami na zawsze

Śmierć Kavinsky’ego to ogromna strata dla świata muzyki elektronicznej. Jego twórczość wywarła wpływ na całe pokolenie artystów i słuchaczy, a utwory takie jak „Nightcall” na stałe wpisały się do historii współczesnej muzyki. Choć artysty już z nami nie ma, jego kompozycje nadal będą inspirować kolejne pokolenia fanów.

 

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