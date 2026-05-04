Mel C „manifestuje” powrót Spice Girls na Glastonbury: „To byłby szczyt wszystkiego”

Mel C ponownie rozbudziła nadzieje fanów na reaktywację Spice Girls. W najnowszym wywiadzie przyznała, że „manifestuje” wspólny występ zespołu na festiwalu Glastonbury Festival.

Glastonbury jako wymarzone miejsce powrotu

Melanie Chisholm podkreśliła, że występ na słynnej scenie Pyramid Stage byłby dla niej spełnieniem marzeń:

„Glastonbury byłoby szczytem”

Artystka zaznaczyła, że atmosfera między członkiniami zespołu nadal jest wyjątkowa, a energia, gdy spotykają się razem, pozostaje „elektryczna”.

Spice Girls i magia wspólnej chemii

Według Mel C, fenomen Spice Girls polega na unikalnej dynamice pięciu osobowości:

„Jest coś magicznego w tych pięciu osobowościach”

Zespół, w skład którego wchodzą również Victoria Beckham, Emma Bunton, Geri Halliwell-Horner i Mel B, od lat wzbudza ogromne zainteresowanie fanów na całym świecie.

Historia powrotów i przerw

Ostatni pełny wspólny występ Spice Girls miał miejsce podczas ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku. W 2019 roku część składu wyruszyła w trasę koncertową bez Victorii Beckham.

Od tamtej pory regularnie pojawiają się spekulacje o pełnej reaktywacji zespołu, szczególnie w kontekście rocznicy jego powstania.

Glastonbury i Spice Girls – powracający temat

Festiwal Glastonbury Festival od lat pojawia się w rozmowach jako potencjalna scena powrotu grupy. Sama Mel C wcześniej sugerowała, że Spice Girls byłyby idealnym headlinerem wydarzenia.

Część członkiń zespołu również otwarcie mówi o możliwości powrotu, choć opinie wciąż są podzielone.

Nastroje wśród członkiń zespołu

Melanie Chisholm pozostaje jedną z najbardziej entuzjastycznych zwolenniczek powrotu. Z kolei inne członkinie, w tym Mel B i Victoria Beckham, w ostatnich latach prezentowały bardziej ostrożne podejście do tematu.

Mimo to artystki utrzymują kontakt i funkcjonują w grupowym czacie, co podsyca spekulacje fanów.

Nowa fala zainteresowania Spice Girls

Powracające rozmowy o reunionie pokazują, że Spice Girls wciąż pozostają jedną z najbardziej wpływowych marek w historii popkultury.

Ewentualny występ na Glastonbury Festival byłby jednym z największych muzycznych wydarzeń dekady.