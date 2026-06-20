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Olivia Rodrigo przyznaje, że „czuła zapach” fanów w pieluchach w pierwszym rzędzie na jej koncertach

"Czułam ten zapach spod sceny"

2026.06.20

opublikował:

Olivia Rodrigo NPR

fot. YouTube

Olivia Rodrigo podzieliła się nietypową historią dotyczącą swoich koncertów. Podczas radiowego wywiadu gwiazda przyznała, że zdarzało jej się zauważyć fanów, którzy zakładali pieluchy, aby nie stracić miejsca pod sceną podczas wielogodzinnego oczekiwania na występ.

Olivia Rodrigo o skrajnych zachowaniach fanów

W rozmowie z prowadzącymi stację radiową Kiss FM artystka została zapytana o najbardziej nietypowe sytuacje związane z koncertami. Choć nie odpowiedziała wprost na pytanie, szybko przywołała zjawisko, które szczególnie zapadło jej w pamięć.

Rodrigo opowiedziała o uczestnikach koncertów i festiwali muzycznych, którzy decydują się nosić pieluchy, by nie opuszczać miejsca w pierwszym rzędzie nawet na chwilę.

„Byłam na koncertach i festiwalach, gdzie ludzie noszą pieluchy tylko po to, żeby zostać pod samą sceną przez cały dzień” – miała powiedzieć wokalistka.

„Jako wykonawczyni miałam okazję to poczuć”

Największe zaskoczenie wywołało jednak kolejne wyznanie artystki. Rodrigo przyznała, że jako osoba występująca na scenie miała okazję odczuć skutki takich decyzji fanów.

Według wokalistki zdarzało się, że zapach dochodzący spod sceny był wyraźnie wyczuwalny podczas koncertów.

Komentarz gwiazdy wywołał natychmiastową reakcję prowadzących program, którzy nie kryli swojego zdumienia.

Nie tylko koncerty. Olivia Rodrigo wspomniała o Times Square

Artystka przywołała również słynne noworoczne wydarzenie na nowojorskim Times Square. Jak zauważyła, wiele osób czekających przez wiele godzin na rozpoczęcie transmisji sylwestrowej również korzysta z podobnych rozwiązań.

Rodrigo przyznała, że temat ten wraca do niej regularnie i jest jednym z bardziej zaskakujących zjawisk związanych z masowymi wydarzeniami.

Nowy album i wielka trasa koncertowa

Wypowiedź wokalistki zbiegła się w czasie z promocją jej najnowszego albumu „You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love”. Wydawnictwo zostało bardzo dobrze przyjęte przez krytyków i fanów, a sama artystka przygotowuje się już do ogromnej światowej trasy koncertowej zaplanowanej na 2027 rok.

W ramach tournée Olivia Rodrigo zagra między innymi osiem koncertów w londyńskiej O2 Arena. Na scenie towarzyszyć jej będą zaproszeni goście, w tym zespoły i artyści reprezentujący alternatywną scenę muzyczną.

 

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