Olivia Rodrigo krytykuje ICE. Spór z rządem USA po użyciu jej muzyki w kontrowersyjnych materiałach

Olivia Rodrigo ponownie znalazła się w centrum publicznej debaty po tym, jak skrytykowała wykorzystanie jej muzyki w materiałach związanych z amerykańską służbą imigracyjną ICE. Sprawa wywołała reakcję ze strony administracji USA, która odniosła się do jej wypowiedzi w oficjalnym oświadczeniu.

Kontrowersyjne użycie utworu „All-American Bitch”

Cała sytuacja rozpoczęła się, gdy materiały publikowane przez amerykańskie instytucje, w tym U.S. Immigration and Customs Enforcement, zostały opatrzone fragmentem utworu Olivii Rodrigo „All-American Bitch”. Wideo przedstawiało działania funkcjonariuszy podczas zatrzymań osób podejrzanych o nielegalny pobyt w USA.

Do nagrania dołączono komunikat wzywający migrantów do „samodeportacji” lub poniesienia konsekwencji, co wywołało szeroką krytykę w sieci i środowisku artystycznym.

Olivia Rodrigo: „To dystopijne i okropne”

Olivia Rodrigo ostro skomentowała sytuację, określając użycie jej muzyki jako „dystopijne” i „okropne doświadczenie”. Artystka podkreśliła, że nie zgadza się na wykorzystywanie jej twórczości do promowania – jak to określiła – „rasistowskiej i pełnej nienawiści propagandy”.

Wcześniej wokalistka już publicznie wyrażała swoje obawy wobec działań związanych z deportacjami i polityką imigracyjną w USA.

Odpowiedź amerykańskiego rządu

Na słowa artystki zareagował przedstawiciel U.S. Department of Homeland Security. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że funkcjonariusze ICE „zasługują na wdzięczność”, a nie krytykę.

W oświadczeniu zasugerowano również, że Rodrigo powinna „podziękować za ich służbę”, zamiast – jak to określono – „umniejszać ich poświęcenie”.

Jednocześnie przedstawiciele instytucji zaprzeczyli zarzutom o rozdzielanie rodzin w trakcie procedur deportacyjnych, twierdząc, że decyzje podejmowane są zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Szerszy kontekst: muzyka i polityka

Spór pokazuje rosnące napięcie pomiędzy światem popkultury a instytucjami państwowymi w USA. Coraz częściej artyści sprzeciwiają się wykorzystywaniu ich muzyki w kontekstach politycznych lub w materiałach budzących kontrowersje społeczne.

Olivia Rodrigo od dłuższego czasu angażuje się w kwestie społeczne, w tym prawa migrantów i wolność protestu, co dodatkowo wzmacnia znaczenie jej najnowszej wypowiedzi.

Reakcje fanów i znaczenie sprawy

Incydent wywołał szeroką dyskusję w internecie na temat granic wykorzystywania muzyki przez instytucje publiczne oraz praw artystów do kontroli kontekstu, w jakim prezentowana jest ich twórczość.

Sprawa stała się kolejnym przykładem napięcia między kulturą popularną a polityką w USA.