OLiS – Sentino coraz wyżej

fot. P. Tarasewicz

Jak co czwartek ZPAV opublikował nowe zestawienie sprzedaży płyt w Polsce. Na pierwszym miejscu niezmiennie znajdują się Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka ze wspólną EP-ką „tylko haj.”. Wydawnictwo powstało w związku z objazdowym festiwalem Dawida ZORZA, więc niewykluczone, że pozostanie na szczycie listy przez większość lata.

Warto odnotować skok Sentino, którego „King Sento” po ubiegłotygodniowym debiucie na siódmej pozycji zestawienia zaliczyło awans o dwa oczka.

W czołowej dziesiątce znalazły się dwie nowości, choć słowo „nowość” może być mylące. Na szóstej pozycji mamy reedycję „Load” Metalliki, natomiast na dziesiątej „Mixes Of A Lost World” – album z remiksami utworów z ubiegłorocznego krążka The Cure „Songs Of A Lost World”

OLiS – sprzedaż w okresie 13-19 czerwca

1. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka – tylko haj. (ZORZA 2025)

2. Sobel – NAPISZ JAK BĘDZIESZ

3. Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT

4. sanah – Dwoje ludzieńków

5. Sentino – King Sento 2

6. Metallica – Load

7. Kaśka Sochacka – Ta druga

8. Otsochodzi – TTHE GRIND

9. Skolim – Król latino

10. The Cure – Mixes Of A Lost World