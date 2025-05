OLiS: Całe podium dla nowości. Dwie z trzech płyt to krążki polskich raperów

fot. P. Tarasewicz

Jak co czwartek ZPAV opublikował zestawienie najchętniej kupowanych płyt w Polsce. W tym tygodniu całe podium należy do wydawnictw debiutujących na liście.

Nie ma mocnych na Sobla

Najchętniej kupowaną obecnie płytą w Stanach jest „Skeleta” Ghost. Od początku wiedzieliśmy jednak, że nowy album zamaskowanej grupy na naszym rynku nie zdoła powtórzyć tego wyniku, ponieważ nie wygra konfrontacji z Soblem. „Skeleta” jest u nas „zaledwie” trzecia. Ghost ustąpili pola nie tylko „Napisz, jak będziesz” Sobla, ale także albumowi „HARD COCK” Bardala.

Nowości z podium są jedynymi, które załapały się do TOP10. Oto, jak przedstawia się czołówka notowania obejmującego sprzedaż w okresie 25 kwietnia – 1 maja:

1. Sobel – Napisz, jak będziesz

2. Bardal – HARD COCK

3. Ghost – Skeleta

4. Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT

5. Kaśka sochacka – Ta druga

6. Lady Gaga – MAYHEM

7. Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

8. Grubson – MTV Unplugged

9. Otsochodzi – TTHE GRING

10. bambi – TRAP OR DIE