Okrzyki „J***ć Izrael na koncercie Rycha

"Brawo Polacy" - komentuje Peja.

2025.08.31

opublikował:

Okrzyki „J***ć Izrael na koncercie Rycha

fot. Karol Makurat / tarakum.pl

Przed wczorajszym meczem reprezentacji Polski z Izraelem na EuroBaskecie Peja zaapelował do polskich koszykarzy, bo zbojkotowali powitanie przed meczem i nie podawali rywalom rąk. Raper od lat wspiera Palestyńczyków, więc jego wczorajsza prośba nie jest zaskoczeniem. Antyizraelskie przesłanie popłynęło również z wczorajszego koncertu Rycha na festiwalu 3ERA.

„Nawet nie musiałem nic mówić”

J***ć Izrael – skandowali zgromadzeni przed sceną fani. Peja udostępnił nagranie na facebookowym profilu, komentując: – Brawo Polacy. Nawet nie musiałem nic mówić.

Peja od lat wspiera Palestyńczyków w walce z Izraelem. Raper zaapelował niedawno o bojkot artystów, którzy nie potępiają ludobójstwa w Gazie. Poznaniak podkreśla, że zależy mu na tym, by każdy polski artysta publicznie opowiedział się przeciwko Izraelowi.

