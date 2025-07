Ojciec Taylor Swift przeszedł poważną operację serca

fot. mat. pras.

Scott Swift, ojciec Taylor – przeszedł w czerwcu 2025 roku operację serca typu quintuple bypass. Jak donoszą media, zabieg zakończył się sukcesem, a 73-letni Scott wraca do zdrowia w gronie najbliższych.

Taylor Swift wspiera ojca po operacji

Taylor Swift nie rozstaje się z ojcem podczas jego rekonwalescencji. Artystka, znana z silnych więzi rodzinnych, czuwa przy Scottcie wspólnie z matką Andreą i bratem Austinem. Rodzina wspiera się nawzajem, co pomaga Scottowi szybciej wracać do formy.

SPRAWDŹ TAKŻE: Główna scena jednego z największych europejskich festiwali spłonęła na dwa dni przed rozpoczęciem imprezy

Co to jest quintuple bypass?

Quintuple bypass to skomplikowana operacja na sercu, polegająca na ominięciu pięciu zablokowanych tętnic wieńcowych. Zabieg ma na celu poprawienie przepływu krwi do mięśnia sercowego i zapobieganie zawałowi serca. W przypadku Scotta Swifta lekarze byli zadowoleni z przebiegu operacji.

Rodzina Swiftów zjednoczona w trudnych chwilach

Andrea Swift i Austin Swift również otaczają ojca troską. Wspólnie tworzą warunki sprzyjające powrotowi do zdrowia. Dla fanów Taylor Swift to kolejny dowód na to, jak ważne są dla niej relacje rodzinne i wzajemne wsparcie.

Scott Swift wraca do zdrowia – co dalej?

Po operacji Scott przechodzi teraz proces rehabilitacji. Lekarze zalecają mu regularne kontrole, zdrową dietę i unikanie stresu. Taylor ma nadzieję, że ojciec szybko wróci do pełni sił i ponownie będzie mógł uczestniczyć w jej trasach koncertowych.