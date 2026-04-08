Offset widziany po raz pierwszy po postrzeleniu. Na opublikowanym zdjęciu pali papierosa w szpitalnym ubraniu

Offset, były członek grupy Migos, został po raz pierwszy zauważony publicznie od czasu postrzelenia przy kasynie Seminole Hard Rock Hotel & Casino na Florydzie. Artysta został sfotografowany na wózku inwalidzkim, paląc papierosa na zewnątrz szpitala, ubrany w szpitalną koszulę i antypoślizgowe skarpety.

Stan zdrowia i szczegóły incydentu

Według doniesień, Offset był w ICU, a jego zespół potwierdził, że jest stabilny i pod ścisłą obserwacją. Do zdarzenia doszło w strefie valet przy kasynie – raper doznał obrażeń, które nie zagrażały życiu.

Na zdjęciach widać, że miał opatrunek na ramieniu, opaski szpitalne oraz przewody przy palcu, co wskazuje na bieżące monitorowanie jego stanu zdrowia.

Pierwsze zdjęcia po ataku

Fotografie pokazują Offseta w pełnej szpitalnej odsłonie, podczas przerwy na papierosa, co podkreśla jego próbę zachowania normalności po dramatycznym zdarzeniu. Fani i media szeroko komentują te zdjęcia, podkreślając, że pomimo trudnej sytuacji raper pozostaje w kontakcie z otoczeniem.

