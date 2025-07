Od mentorki do wroga. Co naprawdę zaszło między Madonną a Gwyneth Paltrow? Chris Martin: „Ona jest okropna”

foto: mat. pras.

Przyjaźń, która zaczęła się od listu

Relacja Madonny i Gwyneth Paltrow zaczęła się niewinnie – od listu, który królowa popu wysłała młodej aktorce z poradami, jak rzucić palenie. Początkowo była to relacja mentorki i uczennicy – pełna wsparcia, inspiracji i wzajemnej sympatii.

Londyńska bliskość i wspólne rytuały

Największe zbliżenie obu gwiazd miało miejsce w czasie, gdy Gwyneth mieszkała w Londynie ze swoim ówczesnym mężem, Chrisem Martinem z zespołu Coldplay. Madonna i Paltrow ćwiczyły razem u Tracy Anderson, dzieliły wspólne wartości zdrowotne i spędzały czas w gronie rodzinnym. Ich więź była wtedy bardzo silna.

Pierwsze napięcia – nieproszony przyjazd

Problemy zaczęły się, gdy Madonna niespodziewanie przyjechała na wakacje, które Gwyneth planowała z rodziną. Gwiazda nie była zaproszona, co wywołało zakłopotanie i narastające napięcie. Ten gest uznano za przekroczenie granic prywatności.

Kolacja, która zakończyła przyjaźń

Do kulminacji doszło podczas wspólnej kolacji. Madonna miała zdominować rozmowę, koncentrując się wyłącznie na sobie i swojej córce Lourdes. Wtedy Chris Martin miał rzucić: „Ona jest okropna”, na co Gwyneth – według relacji – przytaknęła. Był to koniec ich przyjaźni, która przez lata wydawała się niezachwiana.

Mimo wszystko – wdzięczność

Pomimo zerwania kontaktów, Gwyneth Paltrow nie zapomina o roli, jaką Madonna odegrała w jej życiu. Wspomina ją jako osobę, która pomogła jej przejść przez depresję poporodową i zmotywowała do samorozwoju. Była to relacja pełna skrajności – od wdzięczności po rozczarowanie.