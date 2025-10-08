Numer Raz nagrywa z Peją i Decksem. Pierwsza wspólna kolaboracja legend rapu

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Numer Raz odwiedził poznańskie studio LaBomba zarządzane przez DJ Decksa, gdzie miało miejsce nieoczekiwane spotkanie dwóch legend polskiego rapu. W studiu obaj artyści wspólnie pracowali nad utworem „Sen”, który znajdzie się na nadchodzącym albumie Numer Raza pod tytułem „Żyje się tylko raz” (produkcja: Three50).

Poza nagrywaniem, rozpoczęli również przygotowania do teledysku – to wyraźny sygnał, że współpraca będzie jednym z kluczowych punktów nowego albumu.

Zaskoczenie fanów ze względu na konflikty w środowisku

To, że Numer Raz i Peja zdecydowali się połączyć siły, wywołało spore poruszenie. Od lat między Peją a Tede trwa otwarty konflikt. Numer Raz długo był związany z otoczeniem Tedego, co dla wielu słuchaczy czyniło kolaborację z Peją nieoczywistą. Od kilku lat jednak Numer nie rozmawia ze swoim byłym kolegą więc nagrywka z Peją wydaje się swojego rodzaju szpilą wbitą Jackowi.

„Sen” – zapowiedź płyty „Żyje się tylko raz”

Utwór „Sen” to zapowiedziany singiel z nadchodzącej płyty Numer Raza, który ma znaczenie znacznie większe niż tylko kolejny numer w dyskografii. Sama kolaboracja z Peją sytuuje ten projekt jako jedno z ważniejszych wydarzeń rapowego środowiska. Produkcja utworu została powierzona Three50, co zapowiada wysoką jakość brzmienia i wyraźny styl artystyczny. Do wspólnego utworu legend powstać ma także teledysk.