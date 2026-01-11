CGM

Nowy album Zacha Bryana „WITH HEAVEN ON TOP” już dostępny

2026.01.11

Zach Bryan, jeden z najbardziej cenionych songwriterów i wokalistów współczesnej sceny americana i country, zaprezentował swój nowy album studyjny zatytułowany „WITH HEAVEN ON TOP”. Premiera płyty odbyła się 9 stycznia 2026 roku i od razu wzbudziła ogromne zainteresowanie fanów na całym świecie.

„WITH HEAVEN ON TOP” – najbardziej osobisty projekt Zacha Bryana

Nowy album Zacha Bryana składa się z 25 utworów, które artysta w całości napisał, nagrał i wyprodukował samodzielnie. Materiał powstawał przez kilkanaście ostatnich miesięcy w Tulsie w stanie Oklahoma, miejscu szczególnie ważnym dla twórcy i jego muzycznej tożsamości.

„WITH HEAVEN ON TOP” to płyta głęboko zakorzeniona w emocjach, opowieściach o codzienności, relacjach międzyludzkich, przemijaniu oraz poszukiwaniu sensu. Bryan ponownie udowadnia, że siłą jego twórczości jest autentyczność, prostota i umiejętność opowiadania historii bez zbędnych ozdobników.

Brzmienie albumu – klasyczna americana i surowa szczerość

Muzycznie album balansuje pomiędzy folkowym minimalizmem, klasycznym country i charakterystycznym dla Bryana surowym songwritingiem. Akustyczne gitary, oszczędne aranżacje i szczere teksty sprawiają, że „WITH HEAVEN ON TOP” jest naturalną kontynuacją jego dotychczasowej drogi artystycznej, a jednocześnie jednym z najbardziej dojrzałych wydawnictw w jego dorobku.

Każdy z 25 utworów wnosi osobną historię, tworząc spójną, emocjonalną całość, która najlepiej wybrzmiewa przy słuchaniu albumu od początku do końca.

Zach Bryan zapowiada europejską trasę koncertową

Wraz z premierą nowej płyty Zach Bryan ogłosił także trasę koncertową, w ramach której w maju 2026 roku odwiedzi Europę. Artysta wystąpi z zespołem, prezentując materiał z nowego albumu, jak i najbardziej znane utwory z wcześniejszych wydawnictw.

Szczegóły dotyczące koncertów, dat i lokalizacji są już stopniowo ujawniane, a zainteresowanie trasą jest ogromne.

Tracklista albumu „WITH HEAVEN ON TOP”

  1. Down Down Stream

  2. Runny Eggs

  3. Appetite

  4. DeAnn’s Denim

  5. Say Why

  6. Drowning

  7. Santa Fe

  8. Skin

  9. Dry Deserts

  10. Bad News

  11. South and Pine

  12. Cannonball

  13. Slicked Back

  14. Birdie

  15. If They Come Lookin’

  16. Rivers and Creeks

  17. Plastic Cigarettes

  18. You Can Still Come Home

  19. Aeroplane

  20. Always Willin’

  21. Miles

  22. All Good Things Pass

  23. Camper

  24. Sundown Girls

  25. With Heaven On Top

