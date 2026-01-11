Nowy album Zacha Bryana „WITH HEAVEN ON TOP” już dostępny

Zach Bryan, jeden z najbardziej cenionych songwriterów i wokalistów współczesnej sceny americana i country, zaprezentował swój nowy album studyjny zatytułowany „WITH HEAVEN ON TOP”. Premiera płyty odbyła się 9 stycznia 2026 roku i od razu wzbudziła ogromne zainteresowanie fanów na całym świecie.

„WITH HEAVEN ON TOP” – najbardziej osobisty projekt Zacha Bryana

Nowy album Zacha Bryana składa się z 25 utworów, które artysta w całości napisał, nagrał i wyprodukował samodzielnie. Materiał powstawał przez kilkanaście ostatnich miesięcy w Tulsie w stanie Oklahoma, miejscu szczególnie ważnym dla twórcy i jego muzycznej tożsamości.

„WITH HEAVEN ON TOP” to płyta głęboko zakorzeniona w emocjach, opowieściach o codzienności, relacjach międzyludzkich, przemijaniu oraz poszukiwaniu sensu. Bryan ponownie udowadnia, że siłą jego twórczości jest autentyczność, prostota i umiejętność opowiadania historii bez zbędnych ozdobników.

Brzmienie albumu – klasyczna americana i surowa szczerość

Muzycznie album balansuje pomiędzy folkowym minimalizmem, klasycznym country i charakterystycznym dla Bryana surowym songwritingiem. Akustyczne gitary, oszczędne aranżacje i szczere teksty sprawiają, że „WITH HEAVEN ON TOP” jest naturalną kontynuacją jego dotychczasowej drogi artystycznej, a jednocześnie jednym z najbardziej dojrzałych wydawnictw w jego dorobku.

Każdy z 25 utworów wnosi osobną historię, tworząc spójną, emocjonalną całość, która najlepiej wybrzmiewa przy słuchaniu albumu od początku do końca.

Zach Bryan zapowiada europejską trasę koncertową

Wraz z premierą nowej płyty Zach Bryan ogłosił także trasę koncertową, w ramach której w maju 2026 roku odwiedzi Europę. Artysta wystąpi z zespołem, prezentując materiał z nowego albumu, jak i najbardziej znane utwory z wcześniejszych wydawnictw.

Szczegóły dotyczące koncertów, dat i lokalizacji są już stopniowo ujawniane, a zainteresowanie trasą jest ogromne.

Tracklista albumu „WITH HEAVEN ON TOP”