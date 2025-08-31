Nowe,niepublikowane nagranie Johna Lennona i Yoko Ono „Instant Karma! (We All Shine On)” trafiło do sieci

fot. LaIain Macmillan
Premiera z okazji rocznicy koncertu
Nieopublikowane dotąd, odrestaurowane nagranie Johna Lennona i Yoko Ono „Instant Karma! (We All Shine On)” ujrzało światło dzienne. Wideo pochodzi z popołudniowego występu duetu podczas koncertu „One To One” w Madison Square Garden, który odbył się 53 lata temu – 30 sierpnia 1972 roku.
Był to jedyny pełnowymiarowy koncert Lennona po rozstaniu z The Beatles, a także ostatni wspólny występ Johna i Yoko.
Box set „Power To The People” – premiera w październiku
Odrestaurowane nagranie jest częścią nowego wydawnictwa „Power To The People”, które ukaże się 10 października. Box set zawiera 123 utwory, w tym aż 90 niepublikowanych wcześniej nagrań: dema, domowe rejestracje, jam sessions, unikalne miksy i nagrania koncertowe.
W zestawie znajdzie się: 9 płyt CD, 3 płyty Blu-ray z dźwiękiem HD, 204-stronicowa książka, plakat w formie gazety, dwie pocztówki, dwa arkusze naklejek, repliki biletów, przepustki backstage i zaproszenia na afterparty.
Produkcją zajęli się Sean Ono Lennon i pięciokrotnie nagradzany Grammy zespół współpracowników.
John Lennon o koncercie w Madison Square Garden
John Lennon wspominał koncert słowami:
„Występ w Madison Square Garden był najlepszą muzyką, jaką grałem od czasów The Cavern czy nawet Hamburga. To było dokładnie to samo uczucie, kiedy Beatlesi naprawdę się w to zanurzali.”
Yoko Ono: „Rock dla pokoju i oświecenia”
W przedmowie do box setu Yoko Ono podkreśliła:
„Koncert ‘One To One’ był naszym wkładem w oddolną politykę. Uosabiał to, w co John i ja mocno wierzyliśmy – Rock dla Pokoju i Oświecenia. A ten występ w Madison Square Garden okazał się ostatnim koncertem, jaki John i ja zagraliśmy razem. Wyobraź sobie pokój. Pokój to siła. Siła dla ludzi!”
Nowe projekty związane z Beatlesami
To nie jedyna nowość dla fanów legendy. W 2025 roku na platformie Disney+ zadebiutuje „The Beatles Anthology” z niepublikowanymi wcześniej materiałami zza kulis prac McCartneya, Harrisona i Starra z lat 1994–1995.