Nowe,niepublikowane nagranie Johna Lennona i Yoko Ono „Instant Karma! (We All Shine On)” trafiło do sieci

fot. LaIain Macmillan

Premiera z okazji rocznicy koncertu

Nieopublikowane dotąd, odrestaurowane nagranie Johna Lennona i Yoko Ono „Instant Karma! (We All Shine On)” ujrzało światło dzienne. Wideo pochodzi z popołudniowego występu duetu podczas koncertu „One To One” w Madison Square Garden, który odbył się 53 lata temu – 30 sierpnia 1972 roku.

Był to jedyny pełnowymiarowy koncert Lennona po rozstaniu z The Beatles, a także ostatni wspólny występ Johna i Yoko.

Box set „Power To The People” – premiera w październiku

Odrestaurowane nagranie jest częścią nowego wydawnictwa „Power To The People”, które ukaże się 10 października. Box set zawiera 123 utwory, w tym aż 90 niepublikowanych wcześniej nagrań: dema, domowe rejestracje, jam sessions, unikalne miksy i nagrania koncertowe.

W zestawie znajdzie się: 9 płyt CD, 3 płyty Blu-ray z dźwiękiem HD, 204-stronicowa książka, plakat w formie gazety, dwie pocztówki, dwa arkusze naklejek, repliki biletów, przepustki backstage i zaproszenia na afterparty.

Produkcją zajęli się Sean Ono Lennon i pięciokrotnie nagradzany Grammy zespół współpracowników.

John Lennon o koncercie w Madison Square Garden

John Lennon wspominał koncert słowami: „Występ w Madison Square Garden był najlepszą muzyką, jaką grałem od czasów The Cavern czy nawet Hamburga. To było dokładnie to samo uczucie, kiedy Beatlesi naprawdę się w to zanurzali.”

Yoko Ono: „Rock dla pokoju i oświecenia”

W przedmowie do box setu Yoko Ono podkreśliła: „Koncert ‘One To One’ był naszym wkładem w oddolną politykę. Uosabiał to, w co John i ja mocno wierzyliśmy – Rock dla Pokoju i Oświecenia. A ten występ w Madison Square Garden okazał się ostatnim koncertem, jaki John i ja zagraliśmy razem. Wyobraź sobie pokój. Pokój to siła. Siła dla ludzi!”

Nowe projekty związane z Beatlesami

To nie jedyna nowość dla fanów legendy. W 2025 roku na platformie Disney+ zadebiutuje „The Beatles Anthology” z niepublikowanymi wcześniej materiałami zza kulis prac McCartneya, Harrisona i Starra z lat 1994–1995.