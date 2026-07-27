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Nowe zeznania w sprawie śmierci Drakeo the Ruler. Ochroniarz wskazuje na YG

Ochroniarz złożył zeznania pod przysięgą

2026.07.27

opublikował:

Drakeo-The-Ruler

fot. mat. pras.

Śledztwo dotyczące śmierci rapera Drakeo the Ruler ponownie nabrało rozgłosu. Do akt sprawy trafiły zeznania ochroniarza, który twierdzi, że podczas bójki na festiwalu Once Upon a Time in L.A. widział rapera YG z przedmiotem przypominającym nóż. Sam artysta od początku zaprzecza, jakoby miał jakikolwiek związek z tragicznym zdarzeniem.

Ochroniarz złożył zeznania pod przysięgą

Według ujawnionych dokumentów sądowych Alrick Cooper III, który należał do ochrony Drakeo the Ruler podczas festiwalu w grudniu 2021 roku, zeznał pod przysięgą, że YG miał znajdować się w centrum bójki.

Świadek twierdził, że widział trzy osoby trzymające przedmioty przypominające krótkie, prowizoryczne noże. Jedną z nich miał być właśnie YG.

Twierdzi, że rozpoznał rapera po oczach

Cooper przyznał jednak, że osoba, którą wskazał jako YG, miała zasłoniętą twarz kominiarką. Jak zeznał, rozpoznał rapera na podstawie piwnych oczu, wzrostu oraz charakterystycznego sposobu poruszania się.

Zeznania zostały złożone w marcu 2025 roku, jednak dopiero teraz ujrzały światło dzienne za sprawą najnowszych dokumentów sądowych.

Przeszukanie związane ze śledztwem

Publikacja zeznań zbiegła się w czasie z działaniami śledczych, którzy w ostatnich dniach przeprowadzili przeszukanie domu powiązanego z YG w Burbank.

Raper został zatrzymany do wyjaśnienia podczas policyjnych czynności, jednak nie usłyszał zarzutów i nie został aresztowany. Jeszcze tego samego dnia wystąpił podczas muzycznego wydarzenia Verzuz z udziałem The Game.

YG konsekwentnie zaprzecza zarzutom

YG od początku utrzymuje, że nie miał żadnego związku ze śmiercią Drakeo the Ruler. Do tej pory artysta wielokrotnie zaprzeczał, aby brał udział w ataku, a w sprawie najnowszych zeznań nie wydał jeszcze publicznego komentarza.

Śledztwo wciąż trwa, a ujawnione zeznania stanowią jedynie jeden z elementów materiału dowodowego analizowanego przez organy prowadzące postępowanie.

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