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50 Cent, Eminem i Tupac w jednym kawałku. Numer miał powstać bez udziału AI

Piosenka trafi do filmu "Street Fighter"

2026.07.25

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50 cent instagram 2025

Fani 50 Centa mają powody do radości. Legendarny raper ujawnił, że pracuje nad nowym utworem, w którym usłyszymy również Eminema oraz pośmiertnie Tupaca Shakura. Co ważne, nagranie nie wykorzystuje sztucznej inteligencji – za udział nieżyjącej ikony hip-hopu odpowiada oficjalnie zarządzający jego spuścizną spadkobiercy artysty.

50 Cent wraca z nową muzyką

Choć w ostatnich latach 50 Cent skupiał się przede wszystkim na produkcji filmów i seriali, okazuje się, że nie porzucił muzyki. W wywiadzie dla programu TODAY artysta zdradził, że przygotowuje premierowy utwór, który będzie częścią ścieżki dźwiękowej do nadchodzącej ekranizacji gry „Street Fighter”.

Premiera filmu zaplanowana jest na 16 października 2026 roku, a sam singiel ma ukazać się już w najbliższym czasie.

Eminem i Tupac w jednym utworze

Największą niespodzianką jest skład nowej współpracy. 50 Cent potwierdził, że nagrał numer wspólnie z Eminemem, a w utworze pojawi się również głos Tupaca Shakura.

Raper wyjaśnił, że wykorzystanie wokalu Tupaca odbyło się za zgodą osób zarządzających jego dorobkiem artystycznym. Dzięki temu twórcy nie musieli sięgać po technologię AI, która w ostatnich latach wzbudza wiele kontrowersji w branży muzycznej.

Bez sztucznej inteligencji

Podczas rozmowy 50 Cent został zapytany, czy fragmenty Tupaca zostały wygenerowane przy użyciu sztucznej inteligencji. Artysta stanowczo zaprzeczył, podkreślając, że odpowiednie materiały zostały udostępnione przez spadkobierców rapera.

To istotna informacja dla fanów, którzy od dawna krytykują wykorzystywanie AI do odtwarzania głosów zmarłych muzyków. Tym razem twórcy postawili na autentyczne archiwalne nagrania, co może sprawić, że projekt zyska znacznie większą wiarygodność.

Ścieżka dźwiękowa do „Street Fighter”

Nowy utwór powstał specjalnie jako motyw przewodni filmu „Street Fighter”. Na razie nie ujawniono tytułu piosenki ani daty jej premiery, jednak 50 Cent zapewnił, że prace nad nagraniem zostały już zakończone.

To pierwsza od dłuższego czasu muzyczna współpraca rapera z Eminemem, dlatego oczekiwania fanów są bardzo wysokie. Dodatkowy udział Tupaca sprawia, że może to być jedno z najgłośniejszych hip-hopowych wydarzeń 2026 roku.

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