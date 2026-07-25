Wyciekły wiadomości Fagaty na temat byłej dziewczyny Żabsona. „Mam nadzieję, że on z nią kur*a zerwie. Nawet już nie patrząc na to, że chcę go wyr*chać”

Konflikt pomiędzy Fagatą a Lilą Janowską stał się jednym z najgłośniejszych tematów w polskim internecie. Sprawa, która początkowo dotyczyła zarzutów o wzajemne inspirowanie się stylem, przerodziła się w poważną aferę po publikacji prywatnych wiadomości oraz nagrań głosowych.

W ujawnionych materiałach Fagata miała wypowiadać się na temat Lili Janowskiej, jej związku z Żabsonem oraz rzekomego kopiowania jej stylu. Nagrania wywołały wiele emocji wśród internautów i sprawiły, że konflikt między influencerkami ponownie znalazł się w centrum uwagi.

Fagata zarzucała Lili Janowskiej kopiowanie stylu

Jednym z głównych tematów sporu miały być oskarżenia dotyczące wyglądu i inspiracji modowych. Według ujawnionych głosówek Fagata uważała, że Lila Janowska wzoruje się na jej stylu i powiela jej wybory dotyczące ubrań oraz dodatków.

W jednej z wypowiedzi Fagata miała mówić:

„Każdy, kto ją poznał, kto nie jest kur*a zakochany w niej albo w Żabsonie, to mówił, że ona jest taka w chj gwiazdeczka, że ona się do ciebie nie odezwie, jak nie jesteś nikim ważnym”.

Influencerka miała również twierdzić, że Lila obserwuje jej działania i inspiruje się jej wyglądem. Według jej słów Janowska miała wybierać podobne elementy garderoby krótko po tym, jak pojawiały się one u Fagaty.

Kontrowersyjne słowa Fagaty o Żabsonie

Największe zainteresowanie wzbudziły fragmenty nagrań dotyczące Żabsona. Według ujawnionych materiałów Fagata miała przyznać, że chciałaby, aby raper zakończył związek z Lilą Janowską.

W jednej z najbardziej komentowanych głosówek miała powiedzieć:

„Mam nadzieję, że on z nią kur*a zerwie. Nawet już nie patrząc na to, że chcę go wyr*chać”.

Fagata miała również komentować wpływ związku Żabsona z Lilą na jego wygląd i twórczość:

„On w ogóle kompletnie zmienił styl bycia odkąd z nią jest”.

Według ujawnionych wypowiedzi influencerka miała uważać, że raper po rozpoczęciu związku z Lilą zmienił swój wizerunek oraz sposób działania.