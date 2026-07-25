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Wyciekły wiadomości Fagaty na temat byłej dziewczyny Żabsona. „Mam nadzieję, że on z nią kur*a zerwie. Nawet już nie patrząc na to, że chcę go wyr*chać”

Afera wokół Fagaty, Lili Janowskiej i Żabsona

2026.07.25

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Lila Janowska Fagata 2026

Konflikt pomiędzy Fagatą a Lilą Janowską stał się jednym z najgłośniejszych tematów w polskim internecie. Sprawa, która początkowo dotyczyła zarzutów o wzajemne inspirowanie się stylem, przerodziła się w poważną aferę po publikacji prywatnych wiadomości oraz nagrań głosowych.

W ujawnionych materiałach Fagata miała wypowiadać się na temat Lili Janowskiej, jej związku z Żabsonem oraz rzekomego kopiowania jej stylu. Nagrania wywołały wiele emocji wśród internautów i sprawiły, że konflikt między influencerkami ponownie znalazł się w centrum uwagi.

Fagata zarzucała Lili Janowskiej kopiowanie stylu

Jednym z głównych tematów sporu miały być oskarżenia dotyczące wyglądu i inspiracji modowych. Według ujawnionych głosówek Fagata uważała, że Lila Janowska wzoruje się na jej stylu i powiela jej wybory dotyczące ubrań oraz dodatków.

W jednej z wypowiedzi Fagata miała mówić:

„Każdy, kto ją poznał, kto nie jest kur*a zakochany w niej albo w Żabsonie, to mówił, że ona jest taka w chj gwiazdeczka, że ona się do ciebie nie odezwie, jak nie jesteś nikim ważnym”.

Influencerka miała również twierdzić, że Lila obserwuje jej działania i inspiruje się jej wyglądem. Według jej słów Janowska miała wybierać podobne elementy garderoby krótko po tym, jak pojawiały się one u Fagaty.

Kontrowersyjne słowa Fagaty o Żabsonie

Największe zainteresowanie wzbudziły fragmenty nagrań dotyczące Żabsona. Według ujawnionych materiałów Fagata miała przyznać, że chciałaby, aby raper zakończył związek z Lilą Janowską.

W jednej z najbardziej komentowanych głosówek miała powiedzieć:

„Mam nadzieję, że on z nią kur*a zerwie. Nawet już nie patrząc na to, że chcę go wyr*chać”.

Fagata miała również komentować wpływ związku Żabsona z Lilą na jego wygląd i twórczość:

„On w ogóle kompletnie zmienił styl bycia odkąd z nią jest”.

Według ujawnionych wypowiedzi influencerka miała uważać, że raper po rozpoczęciu związku z Lilą zmienił swój wizerunek oraz sposób działania.

Lila Janowska reaguje na aferę i mówi o swoim strachu

Lila Janowska przyznała, że cała sytuacja związana z wyciekiem prywatnych wiadomości i głosówek jest dla niej bardzo obciążająca psychicznie. Influencerka miała podkreślić, że przez długi czas bała się poruszać temat konfliktu z Fagatą publicznie, jednak ujawnione materiały sprawiły, że postanowiła odnieść się do sprawy.

W jednym z komentarzy opublikowanych na swoim kanale nadawczym Lila Janowska opisała swoje emocje po pojawieniu się nagrań i wiadomości:

„Ja muszę chyba wyjechać do jakiegoś lasu i wyłączyć telefon. Jestem tak zmęczona psychicznie i po prostu też dużo stresu mnie to kosztuje. Szczerze mówiąc, zawsze się bałam poruszać ten temat. Po prostu się bałam”.

Influencerka zaznaczyła, że wcześniej starała się traktować wzajemne docinki jako element internetowego konfliktu, jednak zobaczenie prywatnych rozmów i nagrań miało być dla niej bardzo trudnym doświadczeniem.

„Docinki docinkami, też tłumaczyłam to sobie zawsze jakoś. Ale zobaczyć teraz takie głosówki, takie wiadomości, te screeny, to jest po prostu przerażające dla mnie”.

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