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Kanye West ustanowił historyczny rekord. Koncert na SoFi Stadium przeszedł do historii

Rekordowe wpływy z koncertów Ye

2026.07.25

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Kanye West King 2026 vid

Kanye West ponownie udowodnił, że wciąż pozostaje jedną z największych gwiazd światowego hip-hopu. Seria koncertów na SoFi Stadium przyniosła mu nie tylko ogromny sukces frekwencyjny, ale również pozwoliła ustanowić nowy rekord. Artysta może pochwalić się teraz najbardziej dochodowym koncertem rapowym w historii.

Rekordowe wpływy z koncertów Kanye Westa

Według najnowszych danych każdy z dwóch występów Kanye Westa na SoFi Stadium wygenerował 16,3 miliona dolarów przychodu. Na oba koncerty sprzedano po 74 389 biletów, co przełożyło się nie tylko na rekord obiektu, ale także na historyczny wynik w świecie muzyki rap.

Dzięki temu Ye został pierwszym raperem w historii, którego pojedynczy koncert w Stanach Zjednoczonych przekroczył 70 tysięcy sprzedanych biletów oraz 16 milionów dolarów wpływów.

Kanye West wciąż przyciąga tłumy

Sukces koncertów pokazuje, że mimo licznych kontrowersji i krytyki wokół osoby Kanye Westa zainteresowanie jego występami pozostaje ogromne. W ostatnich miesiącach artysta regularnie koncertuje zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i poza ich granicami, a bilety na jego wydarzenia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Podczas jednego z występów w Stambule raper twierdził również, że zgromadził 118 tysięcy widzów, określając koncert jako największe stadionowe wydarzenie w swojej karierze.

Kolejne sukcesy na koncie Ye

To nie jedyny rekord, jaki w ostatnim czasie trafił na konto artysty. Niedawno RIAA przyznała Kanye Westowi aż 68 nowych certyfikatów, dzięki czemu został wykonawcą posiadającym największą liczbę złotych i platynowych singli w historii amerykańskiego rynku muzycznego.

Kolejne wyróżnienia tylko potwierdzają, żezekał się również rozszerzonej edycji. Sam artysta przyznał jednak, że obecnie nie pracuje nad kolejnym studyjnym wydawn mimo upływu lat katalog Ye nadal należy do najpopularniejszych w światowym hip-hopie.

Co dalej z nową muzyką?

Na początku 2026 roku Kanye West wydał album „Bully”, który później doczekał się również rozszerzonej edycji. Sam artysta przyznał jednak, że obecnie nie pracuje nad kolejnym studyjnym wydawnictwem.

Mimo braku zapowiedzi nowej płyty wszystko wskazuje na to, że Ye zamierza skupić się na koncertach. Biorąc pod uwagę rekordowe wyniki sprzedaży biletów, niewykluczone, że podczas kolejnych tras ustanowi następne historyczne osiągnięcia.

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