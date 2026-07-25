CGM

Konopskyy twierdzi, że Fagata już w 2021 roku wiedział, że Stuu jest pedofilem. YouTuber ma głosówki o tym świadczące i złożył doniesienie do prokuratury

Podopieczna Maty może mieć kłopoty

2026.07.25

opublikował:

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Konopskyy poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w związku z nowymi materiałami dotyczącymi Fagaty i afery Pandora Gate. Opublikowane przez niego prywatne wiadomości mają – według autora materiału – wskazywać na rozbieżności między wcześniejszymi wypowiedziami influencerki a treścią ujawnionej korespondencji. Na obecnym etapie sprawy nie oznacza to jednak postawienia jakichkolwiek zarzutów.

Konopskyy opublikował nowe wiadomości

W najnowszym materiale Konopskyy zaprezentował zapisy prywatnych rozmów, które – według niego – pochodzą ze stycznia 2021 roku. Z opublikowanej korespondencji ma wynikać, że Fagata miała posiadać wiedzę dotyczącą zachowań swojego ówczesnego partnera, Stuu, wobec jednej z dziewczyn.

Według twórcy internetowego wiadomości sugerują, że influencerka wskazała konkretną osobę i miała twierdzić, iż Stuu utrzymywał z nią relację seksualną, gdy ta miała 14 laAutentyczność przedstawionych materiałów ani zawarte w nich twierdzenia nie zostały niezależnie potwierdzone.

Materiały mają być sprzeczne z wcześniejszymi wypowiedziami Fagaty

Konopskyy twierdzi, że treść ujawnionej korespondencji pozostaje w sprzeczności z dotychczasowymi publicznymi wypowiedziami Fagaty. Influencerka wcześniej zapewniała, że docierały do niej jedynie niepotwierdzone pogłoski i nie znała tożsamości osób, które mogły być pokrzywdzone.

Dodatkowe kontrowersje wzbudza fakt, że kilka miesięcy po dacie wiadomości Fagata ponownie związała się ze Stuu. W mediach społecznościowych publikowała wówczas wpisy dotyczące ich związku oraz wspólnej przyszłości.

Zawiadomienie do prokuratury

Po publikacji filmu Konopskyy poinformował, że skierował zawiadomienie do prokuratury. Jak przekazał, chce, aby śledczy sprawdzili, czy w toku postępowania dotyczącego afery Pandora Gate mogło dojść do złożenia fałszywych zeznań.

Samo złożenie zawiadomienia nie oznacza wszczęcia postępowania ani postawienia komukolwiek zarzutów. Decyzje dotyczące ewentualnych dalszych czynności należą do organów ścigania.

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