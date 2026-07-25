Will Smith szokuje nowym wizerunkiem

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Will Smith ponownie znalazł się w centrum uwagi, tym razem nie za sprawą nowej roli, ale spektakularnej metamorfozy. Rapujący aktor zdecydował się całkowicie ogolić głowę, czym zaskoczył swoich fanów na całym świecie.

Zmiana wizerunku nie jest jednak przypadkowa. Will Smith postanowił pożegnać się z charakterystyczną fryzurą i zaprezentował zupełnie nowy wizerunek. Jak sam zdradził w mediach społecznościowych, nowy wygląd jest związany z przygotowaniami do jego kolejnego dużego projektu filmowego — thrillera akcji „Supermax”, który ma być jednym z najważniejszych powrotów aktora na wielki ekran w ostatnich latach.

„Supermax” ma być wielkim powrotem aktora

Film „Supermax” jest jednym z najbardziej oczekiwanych projektów z udziałem Willa Smitha. Za produkcję odpowiada Amazon MGM, które przeznaczyło na realizację filmu około 70 milionów dolarów.

Projekt ma być powrotem aktora do dużych hollywoodzkich produkcji po okresie mniejszej aktywności zawodowej. Ogolona głowa i fizyczna przemiana pokazują, że Smith jest gotowy całkowicie zaangażować się w nową rolę.

Reżyserem filmu został David Gordon Green, a zdjęcia mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.