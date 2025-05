Nourished By Time na klubowym koncercie w Polsce

fot. mat. pras.

Po znakomitym „Erotic Probiotic 2” z 2023 r. Nourished By Time wydał w ubiegłym roku bardzo udaną EP-kę „Catching Chickens”. 2025 r. ma przynieść nowe wydawnictwo projektu Maxa Browna. Przed kilkoma dniami artysta opublikował singiel „Max Potential”, a dziś ogłosił trasę, która będzie miała także polski przystanek. 12 listopada Nourished By Time wystąpi w warszawskiej Hydrozagadce. Organizatorem koncertu będzie Live Nation Polska.

Przedsprzedaż biletów dla klientów Citi Handlowego rozpocznie się w najbliższy czwartek o 10.00. Dwie godzin później ruszy przedsprzedaż dla klientów Ticketmastera, a sprzedaż ogólna ruszy w piątek o 10.00.

Nowy album już latem

Muzyka Nourished By Time to połączenie lo-fi popu, hip-hopu, synth-punku i ’90s-style new jack swing. Lirycznie porusza tematy miłości, konsumpcjonizmu i kapitalizmu, oferując świeże spojrzenie na alternatywną scenę muzyczną. Już w sierpniu 2025 ukaże się jego nowy album „The Passionate Ones”, który z pewnością dostarczy jeszcze więcej emocji i zaskakujących brzmień.

Jako support przed warszawskim koncertem wystąpi Laura Groves.