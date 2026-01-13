Norbi o walce z alkoholem, narkotykami i hazardem w książce „Wygrałem życie, ale najpierw przegrałem siebie”

11 lutego premierę będzie miała książka „Wygrałem życie, ale najpierw przegrałem siebie”, czyli autobiografia Norberta Dudziuka, znanego szerzej jako Norbi. Wokalista, który zdobył popularność dzięki hitowi „Kobiety są gorące”, w szczery sposób opisuje dzieciństwo, drogę do sławy oraz walkę z uzależnieniami.

Norbi zrzuca maski – prawdziwe życie bez filtrów

Współautorką książki jest dziennikarka i pisarka Sylwia Borowska, autorka m.in. tytułów: „Ślub pod chupą”, „Mój mąż Żyd” czy „Jak korzystać z Tindera (i nie zwariować)”.

Norbi w swoich wspomnieniach odsłania kulisy kariery, które do tej pory pozostawały w cieniu, oraz przyznaje, że łatwo wejść na scenę, ale trudno z niej zejść, gdy gasną światła. W książce opowiada o dzieciństwie, młodości i momentach, które ukształtowały jego pragnienie wolności, buntu i ryzyka.

Profesje przed sławą i walka z uzależnieniami

Zanim Norbi podbił polską scenę muzyczną, pracował w różnych zawodach – grywał na ślubach i pogrzebach, zbierał winogrona we francuskich winnicach, prowadził sklepik na olsztyńskim dworcu. Ważnym wątkiem książki jest jego walka z nałogami – alkoholem, nielegalnymi substancjami i hazardem.

Głos w publikacji zabierają także osoby z jego bliskiego otoczenia: przyjaciel i pierwszy menedżer, żona, terapeuta uzależnień, a nawet krupierka z kasyna, tworząc pełny portret człowieka, który długo grał rolę Norbiego, zanim odważył się być Norbertem.

Kariera muzyczna Norbiego – od hitu „Kobiety są gorące” po współpracę z gwiazdami

Norbi zadebiutował w 1997 roku płytą „Samertajm”, z której pochodzi jego największy przebój „Kobiety są gorące”. Piosenka odniosła ogromny sukces na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, a rok później Norbi zdobył Fryderyka w kategorii dance & techno.

Wokalista ma w dorobku duety z takimi artystami jak:

Krzysztof Krawczyk – „Piękny dzień”,

Natalia Kukulska – „Samertajm”,

Kuba Badach – „Dotknij mnie jak motyl”,

Grupa Weekend – „Moje miasto nie zasypia”,

Paweł Stasiak z Papa D – „Chińska gumka”,

Krzysztof „K.A.S.A.” Kasowski – „Tak było i jest”.

Po rozstaniu z TVP, gdzie prowadził teleturnieje „Jaka to melodia?” i „Koło fortuny”, Norbi odnalazł się jako prezenter internetowej telewizji Silver TV.