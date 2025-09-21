Szukaj
Nowy dokument "In Whose Name?" ujawnia wcześniej niepuplikowane nagrania

2025.09.21

Niepublikowane nagranie Lady Gagi z planowania odwołanej trasy z Kanye Westem

Niezrealizowana trasa koncertowa

Nowy dokument In Whose Name? ujawnia wcześniej niepuplikowane nagrania, na których Lady Gaga przygotowuje się do wspólnej trasy z Kanye Westem. Zapowiedziana w 2009 roku „Fame Kills” miała obejmować serię koncertów w Ameryce Północnej i promować album 808s and Heartbreak Westa oraz EP-kę The Fame Monster Gagi.

Dlaczego „Fame Kills” została odwołana?

Trasa została niespodziewanie odwołana krótko po skandalu na gali MTV Video Music Awards, kiedy Kanye West przerwał przemówienie Taylor Swift odbierającej nagrodę. Wówczas nie podano oficjalnego powodu anulowania koncertów.

Artystyczna wizja Lady Gagi

Na opublikowanym nagraniu Gaga omawia koncepcję scenicznych układów choreograficznych. W jej wizji ona i West mieli zaczynać po przeciwnych stronach sceny, stopniowo dążąc do spotkania.

„On ma sławę, a ja jej pragnę. Kanye jest w mrocznym, kultowym, udręczonym, duchowym świecie pozbawionym nadziei, a ja próbuję się do niego przedostać” – tłumaczyła Gaga.

Refleksje Gagi po latach

W 2018 roku, promując film Narodziny gwiazdy, Gaga została zapytana o odwołaną trasę. Nie wymieniając Westa, podkreśliła znaczenie zdrowia psychicznego i konieczność dbania o granice artystów:

„Nie ma nic złego w tym, że artysta musi się zatrzymać. To słuchanie swojego ciała i umysłu. Ważne, by być traktowanym jak człowiek.”

Kanye West i kolejne kontrowersje

Premiera dokumentu zbiega się z kolejnymi skandalami wokół Kanye Westa. W ostatnich latach artysta spotkał się z ostrą krytyką za antysemickie komentarze, chaotyczne występy na żywo i kontrowersyjne produkty Yeezy. Jego możliwości koncertowe są ograniczone – w 2023 i 2024 roku występował głównie w Azji, a niedawny koncert w Europie został odwołany po protestach fanów.

W maju 2025 roku West wywołał falę oburzenia utworem Heil Hitler, co doprowadziło do cofnięcia jego wizy w Australii. Wcześniej jego sklep internetowy oferował koszulkę ze swastyką, co dodatkowo nasiliło krytykę.

 

