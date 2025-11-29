CGM

Niecodzienna akcja promocyjna nowego singla Ostrego

„START” - trzeci przedpremierowy singiel z albumu „404”

2025.11.29



Niecodzienna akcja promocyjna nowego singla Ostrego

O.S.T.R. od miesiąca promuje swój nadchodzący album „404”, który ukaże się 12 grudnia 2025. Jednym z elementów promocji był przedpremierowy odsłuch singla „START”, podczas którego artysta woził swoich fanów samochodem po mieście, puszczając im najnowszy numer. Chętni do udziału w akcji zgłaszali się na facebookowej grupie artysty. Wideo z wydarzenia można obejrzeć na Instagramie O.S.T.R.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez O.S.T.R. (@adam.ostr.ostrowski)

Surowy, wpadający w ucho singiel

Utwór „START” to przyjemny, melodyjny numer, który stanowi trzeci singiel zapowiadający album „404”. Fanom motoryzacji z pewnością przypadnie do gustu klip autorstwa Life MediaEnt, nakręcony podczas nocnego eventu motoryzacyjnego w jednej z dzielnic Londynu.

Preorder albumu „404” i limitowana EPka „202”

Album „404” promowany jest singlami: SAM, SZKODA SŁÓW oraz START. Preorder dostępny jest wyłącznie na stronie OSTR.pl w trzech wersjach:

  • O.S.T.R. – 404 CD

  • O.S.T.R. – 404 CD + limitowana 202 EP

  • O.S.T.R. – 404 CD + limitowana 202 EP + T-shirt

Epka „202” nie jest kontynuacją albumu „404”, lecz osobną pozycją fonograficzną, skierowaną do najwierniejszych fanów. Utwory z EP-ki nie będą dostępne w oficjalnej dystrybucji cyfrowej. Preordery z 202 EP można zamawiać do 12 grudnia 2025, wyłącznie na OSTR.pl.

