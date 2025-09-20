Szukaj
Nie żyje zdobywca dwóch nagród Grammy. Muzyk zginął w katastrofie lotniczej

Samolot rozbił się niedaleko szkoły podstawowej

2025.09.20

opublikował:

Foto: Eyasu Etsub / Unsplush

Tragiczna katastrofa lotnicza w Karolinie Północnej

Brett James, znany amerykański muzyk country i dwukrotny zdobywca nagrody Grammy, zginął w katastrofie lotniczej w czwartek, 18 września 2025 roku. Do tragedii doszło w hrabstwie Macon w Karolinie Północnej około godziny 15 lokalnego czasu.

Jednosilnikowy samolot Cirrus SR221, którym podróżował artysta, rozbił się niedaleko szkoły podstawowej. W wypadku zginęły cztery osoby – w tym pilot oraz dwie pasażerki. Świadkowie relacjonowali, że usłyszeli potężny huk, a na boisku w pobliżu placówki widoczne były szczątki samolotu. Śledczy ustalają przyczyny tragedii.

Kim był Brett James?

Brett James miał 57 lat i był jednym z najbardziej cenionych autorów piosenek country. Swoją karierę rozpoczął w latach 90., ale największą sławę zdobył jako songwriter współpracujący z takimi gwiazdami jak Carrie Underwood, Bon Jovi, Billy Ray Cyrus czy Backstreet Boys.

Napisał ponad 500 utworów, z czego 27 trafiło na szczyty list przebojów. Największym sukcesem była piosenka “Jesus, Take the Wheel” dla Carrie Underwood, która w 2007 roku przyniosła mu dwie statuetki Grammy. W 2020 roku został uhonorowany miejscem w Nashville Songwriters Hall of Fame.

Życie prywatne Bretta Jamesa

Prywatnie Brett James od 1994 roku był mężem Sandry Cornelius James. Para wychowywała czwórkę dzieci – synów Luke’a i Jacksona oraz córki Harper i Madison.

Jego nagła śmierć pozostawiła rodzinę i fanów w ogromnym szoku.

 

