Nie żyje Tay Keith. Producent hitów Travisa Scotta i Drake’a miał zaledwie 29 lat. Policja bada okoliczności śmierci

Nie żyje Brytavious Lakeith Chambers, znany fanom muzyki jako Tay Keith. Producent, który odpowiadał za jedne z największych rapowych hitów ostatnich lat, został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu w Nashville. Miał zaledwie 29 lat.

Tay Keith nie żyje. Policja bada okoliczności śmierci

Informację o śmierci producenta przekazały lokalne służby w Nashville. Według wstępnych ustaleń Tay Keith został odnaleziony martwy w swoim domu. Na ten moment nie ujawniono oficjalnej przyczyny zgonu.

Jak podają amerykańskie media, śledczy nie zakładają udziału osób trzecich. Trwa jednak postępowanie mające wyjaśnić dokładne okoliczności śmierci artysty.

Jeden z najważniejszych producentów współczesnego hip-hopu

Tay Keith należał do najbardziej rozpoznawalnych producentów rapowych ostatniej dekady. Jego charakterystyczny styl i potężne trapowe bity przyczyniły się do sukcesu wielu światowych gwiazd.

Na przestrzeni kariery współpracował m.in. z:

Travis Scott

Drake

21 Savage

Eminem

Jego produkcje regularnie trafiały na szczyty list przebojów i generowały setki milionów, a często nawet miliardy odtworzeń w serwisach streamingowych.

Autor hitów „Sicko Mode”, „Look Alive” i „Rich Flex”

W dorobku Tay Keitha znajdują się jedne z najgłośniejszych utworów współczesnego rapu. Wśród nich warto wymienić:

Sicko Mode

Look Alive

Rich Flex

Jego znak rozpoznawczy – energiczne trapowe brzmienie i potężne basy – sprawił, że stał się jednym z najbardziej pożądanych producentów w branży.

Nominacje do Grammy i wpływ na współczesny trap

Kariera Tay Keitha rozwijała się błyskawicznie. Producent zdobył uznanie nie tylko słuchaczy, ale również branży muzycznej, czego potwierdzeniem były nominacje do prestiżowych nagród Grammy Awards.

Wielu krytyków i fanów uważało go za jednego z architektów nowoczesnego brzmienia trapu, które zdominowało światowy hip-hop w drugiej połowie lat 2010 i na początku lat 2020.

Śmierć Tay Keitha to ogromna strata dla całej sceny rapowej. W mediach społecznościowych pojawiają się już pierwsze pożegnania od artystów, producentów i fanów z całego świata.