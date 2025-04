Nie żyje producent odpowiedzialny za stworzenie jednego z największych hitów Queen

Roy Thomas Baker nie żyje – miał 78 lat

Roy Thomas Baker, znany brytyjski producent muzyczny i inżynier dźwięku, który zasłynął m.in. jako współtwórca niezapomnianego utworu „Bohemian Rhapsody” zespołu Queen, zmarł w wieku 78 lat. Informację o jego śmierci podał magazyn Variety. Przyczyna zgonu nie została ujawniona.

Początki kariery – od Decca Studios do Queen

Roy Thomas Baker urodził się w Londynie w 1946 roku. Swoją przygodę z branżą muzyczną rozpoczął niezwykle wcześnie – już w wieku 14 lat pracował jako praktykant w słynnym londyńskim studiu Decca Studios. To właśnie tam zetknął się z muzyką takich ikon rocka jak David Bowie, The Rolling Stones czy The Who, co niewątpliwie wpłynęło na rozwój jego muzycznego kunsztu.

Później przeniósł się do Trident Studios w londyńskiej dzielnicy Soho, gdzie rozpoczęła się jego długoletnia współpraca z zespołem Queen.

Twórca brzmienia „Bohemian Rhapsody”

Roy Thomas Baker współprodukował debiutancki album Queen z 1973 roku, a następnie kolejne trzy krążki: Queen II, Sheer Heart Attack oraz przełomowy A Night at the Opera z 1975 roku, który przyniósł światu jeden z najbardziej ambitnych i znanych utworów w historii muzyki – „Bohemian Rhapsody”.

W wywiadzie dla The New York Times w 2005 roku, Baker wspominał moment narodzin utworu: „[Freddie Mercury] zagrał początek na pianinie, potem się zatrzymał i powiedział: ‘Tutaj wejdzie sekcja operowa’. A potem poszliśmy zjeść kolację.” Jego postać została później sportretowana przez Tima Plestera w filmie Bohemian Rhapsody.

Sukcesy poza Queen – The Cars, Foreigner i inni

Chociaż po albumie A Night at the Opera Baker nie brał udziału w produkcji dwóch kolejnych płyt Queen, wrócił do współpracy z zespołem przy albumie Jazz w 1978 roku.

Oprócz pracy z Queen, Baker zapisał się w historii muzyki jako producent pierwszych czterech albumów zespołu The Cars: The Cars (1978), Candy-O (1979), Panorama (1980) i Shake It Up (1981). Współpracował także z takimi gigantami muzyki jak Yes, Journey, Devo, Mötley Crüe, Ozzy Osbourne, Dusty Springfield, the Smashing Pumpkins, The Darkness, Foreigner i Slade.

Dziedzictwo i wpływ na muzykę

Roy Thomas Baker był nie tylko mistrzem realizacji dźwięku, ale też wizjonerem, który odważnie łączył gatunki i eksperymentował z formą muzyczną. Jego praca miała ogromny wpływ na rozwój muzyki rockowej i popowej drugiej połowy XX wieku. Dla wielu artystów był mentorem i inspiracją.

Jego śmierć oznacza koniec pewnej epoki, ale muzyka, którą pomógł stworzyć, na zawsze pozostanie w pamięci fanów na całym świecie.