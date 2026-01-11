CGM

Nie żyje jeden z najpopularniejszych wokalistów kolumbijskich. Muzyk zginął w katastrofie awionetki w Kolumbii

Yeison Jiménez miał 34 lata

Nie żyje jeden z najpopularniejszych wokalistów kolumbijskich. Muzyk zginął w katastrofie awionetki w Kolumbii

Yeison Jiménez, jeden z najpopularniejszych kolumbijskich wokalistów muzyki regionalnej, zginął w wieku 34 lat w katastrofie awionetki. Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie w pobliżu miasta Paipa, w departamencie Boyacá. W wypadku śmierć poniosło łącznie sześć osób.

Katastrofa lotnicza w Kolumbii. Samolot stanął w płomieniach

Jak poinformowała kolumbijska Generalna Dyrekcja ds. Badania Wypadków Lotniczych, niewielki samolot, którym podróżował Yeison Jiménez, z nieustalonych dotąd przyczyn uderzył w ziemię. Po zderzeniu maszyna stanęła w ogniu i została niemal całkowicie zniszczona przez pożar.

Artysta był w drodze na koncert do Marinilli. Na pokładzie znajdowali się również członkowie jego ekipy oraz załoga. Wśród ofiar są: Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Weisman Mora, a także pilot – kapitan Fernando Torres.

Prorocze sny Yeisona Jiméneza

Śmierć wokalisty poruszyła fanów nie tylko ze względu na jego ogromną popularność, ale także z powodu słów, które wypowiedział zaledwie kilka tygodni wcześniej. Jiménez wyznał w programie telewizyjnym „Se dice de mí”, że trzykrotnie śnił mu się udział w katastrofie lotniczej.

– Trzy razy śniło mi się, że samolot ulegnie wypadkowi i że muszę powiedzieć pilotowi, żeby zawrócił – mówił pod koniec grudnia 2025 roku.
– W jednym z tych snów śniło mi się, że zginęliśmy i że byliśmy w wiadomościach – dodał artysta.

Te słowa dziś brzmią wyjątkowo przejmująco.

Kim był Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez był jedną z największych gwiazd współczesnej muzyki kolumbijskiej. Znany był nie tylko jako wokalista, ale także jako juror popularnego programu „Yo Me Llamo”. Jego utwory gromadziły setki milionów odsłon w serwisach streamingowych.

Do największych przebojów artysty należą m.in.:

  • „Aventurero” – ponad 355 mln odsłon

  • „Tenías Razón” – ponad 230 mln odsłon

  • „Ya No Mi Amor” – ponad 218 mln odsłon

W sierpniu 2025 roku wydał singiel „Pedazos”, nagrany w duecie z Natalią Jiménez.

Ostatnie słowa i życie prywatne

Na krótko przed śmiercią Yeison Jiménez opublikował na Instagramie wideo, które dziś uznawane jest za jego symboliczne pożegnanie:

„Zawsze bądź pokorny, bo to, co Bóg daje, może też zabrać.”

Jego profil w mediach społecznościowych obserwowało ponad 5 milionów osób. Artysta osierocił trójkę małych dzieci. W grudniu 2025 roku opublikował rodzinne zdjęcie, dziękując Bogu za kolejny wspólnie spędzony rok.

Fani i środowisko muzyczne w żałobie

Śmierć Yeisona Jiméneza wywołała ogromne poruszenie w Kolumbii i całej Ameryce Łacińskiej. Artyści, dziennikarze i fani żegnają wokalistę w mediach społecznościowych, podkreślając jego autentyczność, pokorę i ogromny wpływ na muzykę regionalną.

