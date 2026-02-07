Nie żyje frontman 3 Doors Down. Brad Arnold zmarł w wieku 47 lat

Brad Arnold, wokalista i współzałożyciel zespołu 3 Doors Down, zmarł w wieku 47 lat. Smutną informację przedstawiciele artysty. Muzyk odszedł spokojnie we śnie po walce z rakiem nerki, otoczony żoną Jennifer oraz najbliższą rodziną.

Walka z chorobą i słowa pełne wiary

W maju ubiegłego roku Brad Arnold poinformował fanów, że zdiagnozowano u niego jasnokomórkowego raka nerki w czwartym stadium. W mediach społecznościowych mówił wówczas otwarcie o swoim podejściu do choroby:

„Służymy potężnemu Bogu i On może pokonać wszystko. Dlatego się nie boję. Naprawdę, szczerze – w ogóle się tego nie boję”.

Jego postawa, pełna spokoju i wiary, spotkała się z ogromnym wsparciem fanów z całego świata.

Hołd zespołu 3 Doors Down

Zespół 3 Doors Down opublikował poruszające oświadczenie na Instagramie, w którym oddał hołd swojemu frontmanowi:

„Jako współzałożyciel, wokalista i oryginalny perkusista 3 Doors Down, Brad pomógł na nowo zdefiniować mainstreamowy rock, łącząc przystępność post-grunge’u z emocjonalnym songwritingiem i tekstami, które trafiały do codziennych słuchaczy”.

Muzycy podkreślili również ogromny wpływ Arnolda na całe pokolenie fanów:

„Jego twórczość stała się kulturowym punktem odniesienia, dając jedne z najbardziej ponadczasowych hitów lat 2000. Jego muzyka niosła się daleko poza sceną, tworząc chwile bliskości, radości, wiary i wspólnych doświadczeń”.

Na koniec dodali:

„Zapamiętamy nie tylko jego talent, ale też ciepło, pokorę, wiarę oraz ogromną miłość do rodziny i przyjaciół”.

Reakcje świata muzyki

Pod wpisem zespołu pojawiło się wiele komentarzy od zaprzyjaźnionych artystów. Alter Bridge napisali, że przyjaźń z Arnoldem „na zawsze pozostanie bliska ich sercom”, a Creed przekazali „miłość rodzinie Arnolda oraz całej ekipie 3 Doors Down”.

Rodzina muzyka podziękowała za ogromne wsparcie i poprosiła o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie.

Kim był Brad Arnold?

Brad Arnold urodził się 27 września 1978 roku. Zespół 3 Doors Down założył w 1996 roku w Escatawpa w stanie Mississippi, początkowo pełniąc rolę wokalisty i perkusisty. Przełomowy utwór „Kryptonite” napisał jako 15-latek podczas lekcji matematyki w liceum. Singiel, wydany w 2000 roku, dotarł do 3. miejsca Billboard Hot 100 i przyniósł zespołowi nominację do nagrody Grammy.

Debiutancki album „The Better Life” sprzedał się w USA w ponad siedmiu milionach egzemplarzy i zawierał takie hity jak „Loser”, „Duck And Run” oraz „Be Like That”, który trafił do filmu American Pie 2. Zespół wydał łącznie sześć albumów studyjnych, a ostatnim był „Us And The Night” z 2016 roku.