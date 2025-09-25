Szukaj
CGM

„Nie wypada” – muzyczny manifest PAULI ROMY przeciwko społecznym osądom

"Jeśli mogłabym coś zrobić dla siebie, to dobrych rad już dłużej słuchać nie będę".

2025.09.25

opublikował:

„Nie wypada” – muzyczny manifest PAULI ROMY przeciwko społecznym osądom

fot. Dominika Ciechowska

PAULA ROMA w singlu „Nie wypada” łamie społeczne schematy i mówi: żyj po swojemu. Utwór jest pierwszą zapowiedzią nowego albumu artystki i jej długo wyczekiwanego powrotu po przerwie.

PAULA ROMA, wokalistka i kompozytorka znana z zamiłowania do soulowo-popowych brzmień, rozpoczyna nowy, niezwykle interesujący etap swojej kariery muzycznej. Do współpracy nad nadchodzącym albumem zaprosiła kilku producentów, dzięki czemu nie boi się eksperymentować i łączyć różnorodne brzmienia i gatunki.

Jej najnowszy singiel „Nie wypada” to ironiczna opowieść o sytuacjach, w których społeczeństwo podpowiada nam, jak „powinniśmy” się zachowywać. Piosenka bawi się stereotypami i obnaża absurd nakazów i zakazów ograniczających wolność jednostki.

Co można, a co nie wypada?

To nie tylko utwór muzyczny, ale również manifest – głos sprzeciwu wobec ciągłego oceniania i wytykania palcami. „Nie wypada” pokazuje, że każdy ma prawo być sobą, a narzucone schematy często są bardziej śmieszne niż poważne.

Jak śpiewa sama artystka: „Jeśli mogłabym coś zrobić dla siebie, to dobrych rad już dłużej słuchać nie będę. Bo po co tak ciągle nadawać? Co można, a co nie wypada?

Singiel kierowany jest do wszystkich, którzy mieli kiedykolwiek wrażenie, że „nie wypada” im czegoś zrobić – a jednak chcą żyć na własnych zasadach.

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes ponownie uderza w Tedego
NEWS

Ten Typ Mes ponownie uderza w Tedego

Polski festiwal odwołany. „Rozpoczęliśmy analizę tego, co poszło nie tak”
NEWS

Polski festiwal odwołany. „Rozpoczęliśmy analizę tego, co poszło nie tak”

Polacy nie chcą iść na wojnę. Pih proponuje inny sposób na obronę kraju
NEWS

Polacy nie chcą iść na wojnę. Pih proponuje inny sposób na obronę kraju

Polski raper musiał odwołać koncert, ponieważ właściciel klubu pojechał na wakacje
NEWS

Polski raper musiał odwołać koncert, ponieważ właściciel klubu pojechał na wakacje

Hailey Bieber w ciąży? Fani podsycają plotki po rodzinnych zdjęciach opublikowanych przez Justina Biebera
NEWS

Hailey Bieber w ciąży? Fani podsycają plotki po rodzinnych zdjęciach opublikowanych przez Justina Biebera

Taylor Swift jest w poważnym niebezpieczeństwie?
NEWS

Taylor Swift jest w poważnym niebezpieczeństwie?

Jak doszło do udziału Quebonafide (właściwie Jakuba Grabowskiego) w Bitwie o Południe?
NEWS

Jak doszło do udziału Quebonafide (właściwie Jakuba Grabowskiego) w Bitwie o Południe?

Polecane

CGM
Oliwka Brazil: „Musiałam urodzić lame raperki, donosiłam ciążę”

Oliwka Brazil: „Musiałam urodzić lame raperki, donosiłam ciążę&# ...

"Wraca z mlekiem twoja stara".

4 minuty temu

CGM
OLiS: Mata ustępuje miejsca globalnej gwieździe

OLiS: Mata ustępuje miejsca globalnej gwieździe

Nowość na szczycie zestawienia.

1 godzinę temu

CGM
The Voice of Poland: Zacięta dyskusja trenerów o Beyoncé. Padły mocne słowa

The Voice of Poland: Zacięta dyskusja trenerów o Beyoncé. Padły mocne ...

Michał Szpak o przemianach w branży muzycznej

3 godziny temu

CGM
Brat Billie Eilish oświadczył się modelce z polskimi korzeniami

Brat Billie Eilish oświadczył się modelce z polskimi korzeniami

Producent muzyczny i modelka zaręczyli się 22 września

4 godziny temu

CGM
Mariah Carey straciła matkę i siostrę podczas pracy nad płytą

Mariah Carey straciła matkę i siostrę podczas pracy nad płytą

Wokalistka nie zdążyła pogodzić się z siostrą przed jej śmiercią

6 godzin temu

CGM
Oskarżyciele Michaela Jacksona z filmu „Leaving Neverland” żądają 400 milionów dolarów

Oskarżyciele Michaela Jacksona z filmu „Leaving Neverland” ...

Robson i Safechuck twierdzą, że byli wykorzystywani przez Jacksona jak byli dziećmi

6 godzin temu